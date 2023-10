Danni dell’alluvione. Quattro dipinti ‘feriti’ portati in laboratorio per essere restaurati

Vigili del fuoco al Santuario della Beata Vergine del Piratello. Nessun incendio, per fortuna, ma un’operazione comunque molto delicata. Gli uomini dei vigili del fuoco sono infatti intervenuti a Imola per occuparsi dell’asportazione dello spostamento di quattro grandi opere sacre rimaste danneggiate dall’alluvione.

I dipinti sono qundi stati trasportati in un laboratorio specializzato per il restauro. L’intervento è stato eseguito dal Comando Vigili del Fuoco di Bologna, con la partecipazione della Soprintendenza di Bologna e dei Carabinieri del Nucleo Tutela Beni Culturali.

Si è trattato di una operazione ‘di somma urgenzà, richiesta dalla Unità di Crisi e Coordinamento Regionale del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura, per la messa in sicurezza di questi dipinti, ormai attaccati in più parti da muffe, proliferate in maniera esponenziale dopo gli eventi alluvionali di maggio.

Le opere spostate sono l’Immacolata concezione di Antonio Crespi, un olio su tela di grandi dimensioni (250x190 centimetri), dipinto nel 1756; inoltre una Morte di Sant’Andrea di Giovanni Piancastelli del 1885; La Madonna del Piratello che parla al pellegrino cremonese Stefano Mangelli, opera di datazione incerta di Pietro Antonio Meloni; I Santi Antonio Abate, Francesco di Assisi e Antonio da Padova, dipinto del 1813 di Agostino Tofanelli.

Le tele recuperate sono state trasportate, con tutte le attenzioni del caso, con un mezzo dei vigili del fuoco per essere consegnate a un laboratorio di restauro di Lugo, nel Ravennate, dove saranno oggetto di un complesso lavoro di ripristino (tra cui la ripulitura dalle muffe), per essere successivamente ricollocate nel luogo di origine, cioè fare ritorno al Santuario della Beata Vergine del Piratello.

