Danza, Doherty a Firenze. Dodici ballerini in Navy Blue

Nuovo appuntamento con il Florence Dance Performing Arts Festival, con la sua 35esima edizione, l’evento promotore della danza e del talento, sotto la direzione artistica Marga Nativo e Keith Ferrone. Stasera (ore 21,30) al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella a Firenze arriva la vincitrice del Leone d’argento della Biennale di Venezia Oona Doherty, coreografa nordirlandese, insieme alla sua compagna Od Works.

In scena il capolavoro ispirato al ’Pale Blue Dot’ di Carl Sagan, ’Navy Blue’, una coreografia dark per dodici ballerini che ha fatto il giro d’Europa. Un’opera che riflette la sua depressione ed il suo superamento, ispirata al Concerto per pianoforte n. 2 di Sergei Rachmaninoff. Doherty traduce l’ideale classica di crisi e redenzione nel presente. Il balletto lassico interpretato dai dodici ballerini, è intriso di paura, terrore esistenziale, finché da una rinascita emerge un tentativo di libertà, e di un nuovo futuro. Le avanguardistiche coreografie di Ooana calcano i palchi di tutto il mondo da oltre un decennio, portando situazioni di vita reale e personaggi con cui identificarsi.