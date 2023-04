Dario e Oliver, la pedalata fino a Città del Capo interrotta dalla guerra

Il viaggio in bicicletta di due 19enni, da Firenze a Città del Capo, raccontato dai ragazzi di Radioimmaginaria. Imprevisti compresi. Già, perché i cicloviaggiatori Dario e Oliver sono stati costretti ad interrompere la loro avventura a Conakry, in Guinea, per lo spettro di un imminente conflitto bellico e la chiusura delle frontiere. Così, quell’esperienza da 18mila chilometri totali, partita lo scorso 10 ottobre dalla Toscana, farà tappa domani a Castel Guelfo per gli ultimi 100 chilometri di pedalata. Un’impresa documentata nel podcast ‘Bike Bro’ di Radioimmaginaria che ha sede proprio nel paese emiliano. Una carrellata continua, con l’intervento ai microfoni di prestigiosi ospiti come Davide Cassani, Tonina Pantani, Gianni Mordani, Paolo Belli, Oliviero Toscani e Loris Capirossi, sull’evoluzione di una trasferta che sulla carta prevedeva di attraversare due continenti e 25 Paesi. Poi, come detto, l’ostacolo insormontabile che si è materializzato all’orizzonte qualche giorno fa nella capitale della Guinea, esattamente a metà strada.

Troppo rischioso proseguire. Meglio fare i bagagli, non senza difficoltà, e ritornare in Europa: "Da Parigi abbiamo preso un treno per Milano – raccontano Dario e Oliver – e pedaleremo fino a Castel Guelfo di Bologna dove ci aspetteranno i ragazzi di Radioimmaginaria". L’arrivo è previsto per oggi, con la possibilità di incontrare i due giovani nella sede dell’emittente degli adolescenti al civico 9 di via Casona. Il giorno successivo l’ultima fatica sui pedali con la possibilità di affiancare i protagonisti e raggiungere insieme a loro la città del Ponte Vecchio. In che modo? Basterà presentarsi alle 7 del mattino in piazza XX Settembre a Castel Guelfo muniti di bicicletta, muscoli rodati e tanto ossigeno nei polmoni.

m. g.