Davide pronto all’impresa: "Voglio ’scalare’ l’Everest con la mia bicicletta"

Da Sassoleone alle cime dell’Everest e del Monte Bianco, in bicicletta e con il monopattino a spinta, senza allontanarsi dalla vallata del Santerno. Ha del clamoroso l’impresa che Davide Poli e Massimo Bacchi, 30 anni il primo e 59 il secondo, hanno messo nel mirino per il 28 settembre. Una modalità davvero originale per raccogliere fondi per la scuola primaria e il servizio prescolare della frazione casalese. Risorse finalizzate a sviluppare i temi di educazione e sicurezza stradale per i giovani ciclisti. Tutto è partito da un’idea di Poli, fresco campione italiano Uisp di cronometro individuale, che da qualche tempo ha trasformato la passione per le due ruote a pedali in un lavoro: "Dopo tanti chilometri percorsi, cercavo una sfida capace di alzare l’asticella dei miei limiti personali – racconta –. Un amico aveva già portato a termine con successo l’Everesting Challenge e così mi sono convinto a provarci anche io". Con tanto di coda benefica: "Per raccogliere qualche soldo da destinare al ripristino delle strade di vallata danneggiate dalle frane ma c’è troppa burocrazia – continua Poli –. Così ho puntato sui servizi scolastici di Sassoleone. Sarà un’impresa dura ma non impossibile. Non c’è un tipo di allenamento specifico e non ho riferimenti sulla specialità".

L’Everesting è una maxi competizione a livello mondiale che consiste nel percorrere salite su salite in bicicletta fino a quando non si raggiungono gli 8.848 metri di dislivello pari all’altezza della celebre vetta del continente asiatico. Una battaglia di resistenza fisica e psicologica che Poli affronterà percorrendo per 32 volte il pendio della provinciale Bordona dall’incrocio di Castel del Rio, a 200 metri di quota sul livello del mare, fino alla rotonda del bivio all’altezza del ristorante Damì a 484 metri. Un dislivello, quindi, di 284 metri per oltre 5 chilometri di salita sul singolo giro da abbinare a 31 discese per un totale di 341 chilometri di percorrenza: "Da coprire in circa 16 ore complessive restando all’interno della mezz’ora di tempo a tornata – confida Poli –. Il via alle 4 di mattina con conclusione prevista entro le 21. Non ci saranno limiti di crono e ho considerato anche le soste".

Ma Poli non sarà solo. Già, perché al suo fianco, ma con il monopattino a spinta, gareggerà il compaesano Massimo Bacchi deciso a raggiungere i 4.810 metri di altezza del Monte Bianco con la sua challenge ‘Mono Mont Blanc’. Una pazzia da guinness dei primati: "Quando Davide mi ha illustrato la sua idea mi si è accesa la lampadina pensando alla montagna più alta d’Italia – confida Bacchi –. E’ un’impresa dai tratti romantici che ha sullo sfondo l’amicizia e Sassoleone. Sarà bello confrontarmi con un ragazzo, molto più allenato di me, che ha la metà dei miei anni". Non solo. "La tratta sarà la stessa ma da ripetere 17 volte in salita e 16 in discesa per quasi 178 chilometri – aggiunge –. Il tempo ideale sul giro? Attorno ai 55 minuti con velocità massima in picchiata di 45 kmh. Non credo ci siano stati altri pazzi al mondo a proporre una cosa del genere con un monopattino". Cena benefica a base di pizza al taglio da Damì alle 19.30 per fare festa e del bene.

Mattia Grandi