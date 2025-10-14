Debiti del Circondario, summit il 18 novembre

Fissato a mercoledì 18 novembre, alle 18, il confronto tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione presenti al Circondario sull’accordo transattivo tra l’ente di via Boccaccio e la Città metropolitana. Al centro della discussione, il debito relativo al mancato pagamento dell’affitto della sede del Circondario (di proprietà dell’ente bolognese) e delle bollette.

In origine, il confronto si sarebbe dovuto tenere la scorsa settimana. L’oggetto era già stato inserito all’ordine del giorno dell’assemblea di domani, ma alla fine è stato rinviato proprio per procedere all’approfondimento del 18 novembre. Un pasticcio che non era piaciuto a Simone Carapia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Circondario nonché consigliere metropolitano dei meloniani, che aveva sollevato la questione del debito dopo un accesso agli atti.

"Adesso vediamo se arriveranno le bozze di accordo – affonda Carapia (nella foto) –. Sicuramente le utenze, pari a 600mila euro, dovranno essere pagate per intero. E l’affitto chissà se sarà calcolato secondo l’osservatorio dei prezzi oppure un 2% annuo sul valore immobiliare… Mi auguro che dopo questa tardiva operazione (il debito è iniziato nel 2015, ndr) non si chiedano ulteriori interessi e danari ai cittadini. Le parti sono entrambe pubbliche e dalla stessa parte politica e in 10 anni non hanno trovato il modo di determinare l’affitto? Ci vuole un accordo transattivo con relativo riconoscimento del debito fuori bilancio che grava sul territorio per l’inadempienza e ignavia di chi ha governato e governa sul Santerno".