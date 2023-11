Decolla il cantiere tra piazza della Pace e via Sant’Eustacchio Il Comune di Mordano e Hera si impegnano in un intervento di restyling di Piazza della Pace e via Sant'Eustacchio, con lavori di rifacimento e potenziamento delle reti idrica e gas, pavimentazioni e posteggi per le auto. Al termine dei lavori, previsti per maggio 2024, si avrà una riqualificazione della zona storica.