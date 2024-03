Decolla il piano anti-barriere. Al via le passeggiate di ricognizione

Il Comune avanza per l’attuazione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto che permetterà di avere una visione organica degli interventi necessari e delle possibili soluzioni da adottare in ottica futura ha vissuto il suo capitolo d’esordio con il primo incontro pubblico di presentazione avvenuto a febbraio (al quale sono poi seguite la pubblicazione di una pagina dedicata nel sito web istituzionale e la divulgazione di due questionari sul tema disponibili nel sito e allo Sportello Cittadino), e ora il Comune ha definito le date delle passeggiate urbane che serviranno a rilevare le criticità e ipotizzare strategie per risolverle con la partecipazione di cittadini e alunni delle scuole.

La prima passeggiata si terrà nell’area urbana di Castel San Pietro Terme giovedì 4 aprile, con partenza alle 18 in piazza XX Settembre. La seconda è invece prevista a Osteria Grande lunedì, sempre a partire dalle 18, con ritrovo al parcheggio del parco del laghetto Mariver. I percorsi delle due passeggiate sono indicati nelle planimetrie visibili nel sito web del comune. Sempre il 4 aprile, poi, in mattinata sono previsti anche incontri con i ragazzi delle scuole, che sono stati organizzati grazie alla collaborazione della dirigente Silvia Palladini dell’Istituto comprensivo di Castel San Pietro Terme e delle associazioni locali di Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Alpini Castel San Pietro Terme e Tradisan che, per questa passeggiata con le scuole, mette a disposizione carrozzine per disabili. Sul sito del Comune, intanto, resterà possibile anche nelle prossime settimane consultare tutto il materiale relativo al Peba, scaricare la presentazione del progetto e compilare (fino al 15 aprile) i due questionari che mirano a raccogliere le segnalazioni di barriere architettoniche presenti in città.

"Obiettivo del Peba – specifica il vicesindaco Andrea Bondi –, è identificare le barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani del territorio comunale e pianificare le strategie per il loro superamento. Da tempo, ogni volta che interveniamo in un’area per opere pubbliche o manutenzioni, realizziamo anche gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, ma questo piano ci consente di avere una visione organica degli interventi necessari e delle soluzioni da mettere in campo".

Claudio Bolognesi