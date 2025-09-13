Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneSagre weekendClassifica pizzerie
Acquista il giornale
CronacaDecolla il progetto ‘Ci sta a cuore’: "In prima linea per salvare vite"
13 set 2025
ALEKSANDRA ARANDELOVIC
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Decolla il progetto ‘Ci sta a cuore’: "In prima linea per salvare vite"

Decolla il progetto ‘Ci sta a cuore’: "In prima linea per salvare vite"

Seminari gratuiti per insegnare le tecniche di rianimazione "Dobbiamo saper intervenire evitando il panico".

Le autorità durante la presentazione dell’iniziativa

Le autorità durante la presentazione dell’iniziativa

Per approfondire:

Seminari gratuiti per imparare a salvare una vita. E’ questo il fulcro del progetto ‘Ci sta a cuore’, sensibilizzare il circondario imolese sull’uso del Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) toccando il tema del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche il defibrillatore.

Gli incontri teorici e pratici si terranno di sabato, dalle 9 alle 12, al centro sportivo Montericco (via Montericco 5A) con 15 partecipanti per volta. Partenza il 27 settembre, con altri incontri l’11, il 18 (con un mass training della Croce Rossa) e il 25 ottobre. Doppio appuntamento a novembre l’8 e il 22 e ultima data di quest’anno il 13 dicembre.

"Questo progetto è frutto di una collaborazione tra le realtà di Imola, come Diocesi, Comune, Ausl, Il nuovo Diario Messaggero, CSI, Croce Rossa, Up Formazione e Sicurezza, oltre alla nostra Fondazione Cassa di Risparmio di Imola" spiega la presidente Silvia Poli. "Questo progetto è di vitale importanza – prosegue il vescovo Giovanni Mosciatti –. In situazioni d’emergenza dobbiamo saper intervenire". "Può capitare a persone care ed è fondamentale saper mantenere la lucidità", ribadisce il sindaco Marco Panieri.

Aleksandra Arandelovic

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata