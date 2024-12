Decolla il ‘Progetto lei’. Firmati contratti di lavoro per oltre trenta donne

L’emancipazione socio-economica delle donne continua ad essere al centro delle strategie circondariali. Qualche giorno fa, infatti, nella sede imolese dell’unione in via Boccaccio si è tenuto il focus group sul lavoro come strumento di empowerment femminile. Un appuntamento organizzato nell’ambito del ‘Progetto LEI: Lavoro, Empowerment & Inclusione’ portato avanti sul territorio dalla cooperativa sociale ‘Arca di Noè’ insieme ai dieci comuni del circondario e con l’associazione ‘Trama di Terre’. Attivo dal mese di ottobre del 2022, il percorso promuove l’emancipazione socio-economica di donne in condizione di vulnerabilità attraverso attività individuali e di gruppo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le realtà economico-produttive rispetto alle tematiche della parità di genere e dell’inclusione delle diversità nei luoghi di lavoro.

I primi numeri della strategia, intanto, sono positivi. Nei due anni di progetto sono state prese in carico 69 donne: 55 hanno partecipato ai laboratori sulle competenze trasversali, digitali e sulla ricerca attiva del lavoro mentre 38 hanno svolto percorsi formativi (corsi di formazione e tirocini, ndr). Di queste, più del 50% hano sottoscritto un contratto di lavoro. Il focus group, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, aziende, agenzie per il lavoro, associazioni di categoria, enti di formazione e enti del terzo settore, ha avuto la finalità di ampliare ulteriormente il dialogo con il mondo economico.

Una serie di tavoli di lavoro per stimolare la riflessione tra i diversi attori coinvolti rispetto a possibili collaborazioni e per favorire l’incontro tra i bisogni del mondo imprenditoriale e quelli delle donne in cerca di occupazione. Le attività hanno avuto inizio con i saluti istituzionali della vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese, con delega alle Pari Opportunità, Beatrice Poli che ha sottolineato l’importanza delle azioni messe in campo dal ‘Progetto LEI’ nonché la necessità di fare rete per mettere in atto strumenti concreti per ridurre il divario di genere in ambito lavorativo. Le aziende interessate a valutare la possibilità di aderire al percorso, attraverso la co-progettazione di inserimenti e di tirocini formativi cofinanziati, possono contattare via mail lo staff di persone al lavoro sul tema (lei.circondarioimolese@arcacoop.com).