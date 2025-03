Decoro e sicurezza sono le priorità

Non sono troppe le lamentele di chi vive a Borgo Tossignano, anzi. Da quanto emerge dai pareri dei residenti, il paese ha molto potenziale, un potenziale che purtroppo sembra non venire sfruttato abbastanza. Far ritornare il lungo fiume allo splendore di un tempo porterebbe, secondo tanti, un riavvicinamento del turismo al paese, data la potenzialità dell’attrazione per chi d’estate vuole sfuggire alla calura senza mettersi in viaggi troppo lunghi o faticosi. La preoccupazione più grande è certamente rivolta ai piccoli furti avvenuti. Nessuno ritiene che il paese non sia sicuro, anzi, paragonandolo ad altre città si riconosce che sia messo bene. Al contempo non si sottovalutano gli spiacevoli episodi avvenuti a danno dei cittadini. Dall’altra parte, c’è chi riflette sul fatto che, il periodo storico che si sta vivendo, è senza dubbio un fase di crisi, economica e non solo. Si chiede quindi un aiuto, perché il paese piace, è bello e può solo che essere migliorato per rendere la vita quotidiana serena a chiunque ci passi. Per questo si vorrebbe una maggiore attenzione alla pulizia, anche con delle attività di volontariato, oltre che un maggiore aiuto a chi ha delle attività, la cui presenza risulta fondamentale per la vivibilità di Borgo Tossignano.

Interviste a cura di Francesca Pradelli