Decreto alluvione, è scontro No all’allargamento a nuove aree Panieri: "Scelta inaccettabile"

di Enrico Agnessi

"Oltre al danno, la beffa. Inaccettabile. Ne parleremo con il commissario Figliuolo martedì, quando arriverà a Imola. È una decisione che lascia l’amaro in bocca". Il sindaco Marco Panieri, in qualità di presidente del Circondario, commenta così la mancata approvazione dell’emendamento proposto dall’Emilia-Romagna al decreto Alluvione, convertito in legge giovedì con il voto in Senato, attraverso il quale la Città metropolitana di Bologna aveva chiesto di rivedere l’elenco delle aree interessate alle misure di sostegno previste.

L’assenza da quell’elenco impedisce di accedere a una serie di opportunità importanti: sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi e giudiziari; esonero dal pagamento dei contributi universitari; accesso agli ammortizzatori sociali e indennità per i lavoratori autonomi; interventi in ambito contabile e finanziario a favore delle imprese. Salva invece (a patto che arrivino i fondi necessari) la possibilità di chiedere il rimborso dei danni materiali.

In particolare, per quanto riguarda il circondario, si auspicava che venisse inserito nella zona rossa l’intero territorio di Castel Guelfo, anziché solo la parte Ovest del paese. Istanza analoga per Castel San Pietro Terme: il provvedimento comprende solo il parco Lungo Sillaro e le frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, mentre l’obiettivo era quello di far rientrare nell’elenco tutto il territorio comunale castellano.

Idem per quanto riguarda Dozza e Medicina, con quest’ultima che viene considerata alluvionata solo per quanto riguarda le frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova.

Venendo invece a Imola, nel decreto erano già presenti San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tre Monti, Autodromo e Codrignanese. Si chiedeva però l’inserimento nella lista dei territori alluvionati anche Casola Canina, San Vitale, Ghiandolino, zona Lungofiume (vie Graziadei e Tiro a Segno e più in generale i quartieri Colombarina e Campanella) e Linaro.

Nessun problema infine per Mordano e per i quattro comuni della Vallata del Santerno, i cui confini erano già stati inseriti interamente dal Governo, su richiesta della Regione, nella lista dei territori colpiti dall’emergenza.

"Avevamo evitato di inserire interi comuni per non vederci bocciate le richieste – prosegue Panieri –. Ci siamo attenuti alle aree più colpite, inserendo nell’elenco delle aree solo zone circoscritte. Ed ecco il risultato. Rispetto al quadro fatto nell’immediatezza, la situazione si è aggravata con il passare del tempo. Ci sono situazioni in cui i danni sono stati visibili solo in un secondo momento. Non solo non è ancora arrivato un euro, ora dicono ‘no’ anche a questo".

La questione non riguarda chiaramente solo Imola e circondario. Bocciata la richiesta di inserimento nell’elenco anche di varie altre zone del resto della provincia di Bologna,comprese alcune aree del capoluogo.