Defibrillatori, la mappa. Comune in prima linea per i soccorsi immediati

Il municipio di Casalfiumanese ha mappato i defibrillatori presenti nel suo territorio. Il decesso di un anziano residente per complicanze cardiache improvvise, capitato lo scorso 31 dicembre con tanto di coda polemica legata ai soccorsi con la presunta incongruenza sulla disponibilità dei dispositivi salvavita tra quanto segnalato dall’app Dae RespondER e la realtà, ha riportato d’attualità il tema della presenza e accessibilità dei defibrillatori semiautomatici.

Così l’amministrazione guidata dalla sindaca Beatrice Poli, in stretta collaborazione con il consigliere Davide Calderoni (nipote della sfortunata vittima ndr), è passata all’azione pur non avendo responsabilità dirette sul corretto aggiornamento della localizzazione dei presidi. La volontà? Rimarcare l’importanza del rapido intervento nei quadri emergenziali, sensibilizzare e formare i cittadini sull’uso dei dispositivi e aumentare la percezione di sicurezza. Un lavoro non semplice, per l’esistenza di diversi apparecchi a carico di soggetti privati, che ha necessitato di specifiche autorizzazioni a procedere. Ora, quindi, le coordinate degli 11 defibrillatori presenti in area casalese sono state messe tutte nero su bianco, e pure in sincrono con l’app Dae RespondER, nel pieghevole informativo ‘A Casalfiumanese un defibrillatore lo trovi qui’ distribuito in paese e inserito in una sezione del sito web dell’ente.

Due si trovano nella zona sportiva del capoluogo, tra centro tennistico e campi da calcio, e un altro nella palestra comunale di via Andrea Costa.

Poi ci sono quelli situati presso la sala polivalente di via Matteotti, municipio, azienda ‘La Buona Frutta’ in via Montanara, centro commerciale ‘La Martelluzza’ di via 1°Maggio e centro sportivo Z-Fitness di via Buozzi.

Una serie di dispositivi utilizzabili nelle ore di attività delle strutture mentre quello in dotazione alla ditta edile Bartolini di via di Vittorio è disponibile h24. Per le frazioni, invece, le postazioni Dae sono nella zona della banca a Sassoleone e nel centro sportivo di via Viara a San Martino in Pedriolo. Un work in progress continuo con invito esteso a tutti per segnalare con tempismo altri strumenti esistenti (segreteria@comune.casalfiumanese.bo.it).

Interessanti, poi, i suggerimenti raccolti dall’amministrazione in un documento analitico sulle criticità riscontrate e sui possibili sviluppi del progetto da recapitare ad Ausl Imola, alla centrale e al coordinamento del 118 Emilia Est, anche alla luce dei 45mila euro di fondi stanziati dalla Regione a beneficio dell’azienda sanitaria imolese per la casistica. Senza dimenticare diversi spunti migliorativi per il futuro tra i quali spiccano l’acquisto di una teca per posizionare all’esterno il defibrillatore del Comune e l’auspicabile arrivo di tre nuovi presidi salvavita a Carseggio, Gesso e Valsellustra.