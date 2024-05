Degrado alle Acque a Imola: rifiuti, lattine e cocci fra i giochi per bambini

Imola, 13 maggio 2024 – Una vasta area del parco delle Acque minerali ricoperta di rifiuti, resti di cibo e bottiglie di birra intere e ridotte in appuntiti cocci di vetro. Il tutto fra l’area dei giochi dei bambini e il monumento a Senna e oltre. È lo ‘spettacolo’, se così si può chiamare, che si sono trovati davanti ieri mattina famiglie con bambini e frequentatori della principale area verde cittadina.

I resti di un sabato sera di bagordi, evidentemente, senza alcun riguardo per gli altri. Fra i rifiuti tanti alcolici, lattine di bevande energetiche e altre bibite per creare cocktail improvvisati, oltre a incarti e confezioni di fast food, quel che resta di una serata decisamente ’intensa’. Chi sia stato non si può dire, ma le voci parlano di giovani – e non pochi, di certo –: quello che è stato ritrovato nel parco sembrerebbe confermarlo.

Certo, alcuni cestini apparivano stracolmi e può accadere che alcuni animali possano sparpagliare i rifiuti con resti di cibo. Ma in questo caso l’estensione dell’area in cui c’era spazzatura e la presenza di cocci di bottiglia addirittura sullo scivolo fa pensare, molto semplicemente, ad atti di pura e banalissima inciviltà, magari con l’alcol come ‘benzina’. Questo senza contare che uno dei cestini del parco appariva addirittura divelto, proprio davanti ai ricordi dedicati a Senna. Inciviltà, dunque, e atti di vandalismo.

Sconcertati e indignati i frequentatori del parco, fra cui molte famiglie con bambini, che non ricordavano scene simili, almeno in tempi recenti.

Qualcuno ha chiamato la polizia locale. Gli agenti sono arrivati poco dopo le 11 e hanno transennato l’area dedicata ai più piccoli con lo scivolo a forma di monoposto da Formula uno. Poi alcuni addetti inviati del Comune hanno ripulito l’area giochi da cocci e spazzatura. Lo spazio dedicato ai più piccoli, una volta sicuro, è stato quindi riaperto.

Il decoro dell’area del parco era stato oggetto di dibattito negli scorsi mesi dopo alcune segnalazioni arrivate dal comitato ’Amici del parco delle acque minerali’ – c’erano anche stati incontri con il Comune che ha in programma una generale riqualificazione dell’area – ma le situazioni segnalate in quelle occasioni (pur riscontrandosi un aumento dei rifiuti) non erano minimamente paragonabili a quanto accaduto ieri.