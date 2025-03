"Degrado alle Acque minerali". Ambientalisti contro la Giunta. Spada: "Procediamo per passi"

Legambiente e Comitato Autodromo tornano a incalzare il Comune sulla gestione del parco delle Acque minerali. Nel mirino delle due compagini, rappresentate rispettivamente da Anna Giulia Olivieri e da Eddi Dolcetti, ci sono i ritardi nella piantumazione di nuovi alberi, quelli nel ripristino dei sentieri sul lato Ovest del monte Castellaccio e, più in generale, l’atteggiamento secondo il quale, a detta degli ambientalisti, la Giunta sarebbe da un lato "inconcludente rispetto alle richieste della Soprintendenza volte alla corretta salvaguardia e fruizione del parco" e dall’altro pronta invece a dimostrare una "solerzia sorprendente quando i progetti si legano all’autodromo".

Nel caso degli alberi, Legambiente e Comitato Autodromo riferiscono di un progetto autorizzato a ottobre 2023 ma non ancora realizzato dal Comune. Quanto ai sentieri, lo scorso ottobre la Soprintendenza ha rinnovato al Municipio la richiesta di "predisporre un progetto di consolidamento del terreno con tecniche tratte dall’ingegneria naturalistica con ripristino dei sentieri e delle opere di protezione". Un’istanza, quest’ultima, sollecitata da Bologna anche lo scorso 20 gennaio. Infine l’attacco che coinvolge la gestione del circuito.

"Il Comune ha chiesto l’autorizzazione a dipingere, in modo permanente, centinaia di bandierine brasiliane, una ogni quattro metri, sui viali di ingresso al parco che conducono al monumento di Ayrton Senna – riferiscono Legambiente e Comitato Autodromo –. La Soprintendenza ha negato l’autorizzazione, spiegando più volte che il parco delle Acque minerali non è un bene testimoniale della figura del compianto pilota. Basterà questa bocciatura per salvaguardare il primo parco cittadino dalla smania a senso unico che contraddistingue questa amministrazione?".

La replica, almeno in relazione alle prime due contestazioni di Olivieri e Dolcetti, arriva dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente, Elisa Spada. Per quanto riguarda le nuove alberature, "si procederà a metterne a dimora 29 nell’arco del prossimo autunno", assicura Spada, che sulla messa in sicurezza dei percorsi parla invece di "situazioni molto diverse tra loro". E avverte: "Una riguarda una frana antecedente all’alluvione del 2023, che richiede un intervento molto oneroso; poi ci sono dei sentieri in cui è colato un po’ di fango e ai quali avevamo inibito l’accesso, dove siamo intervenuti con rimozione del terreno e posa di ghiaia".

Nel complesso, quello delle Acque minerali è "un parco di grandissimo valore sia dal punto di vista storico che per il suo utilizzo da parte di una comunità che lo ha a cuore", secondo Spada. "Ci siamo impegnati nell’ottica di renderlo fruibile, investendo per migliore la situazione, dandoci però delle priorità – aggiunge la vicesindaca –. È stata migliorata la rete dei percorsi a ‘livello zero’, quello più frequentato; poi è stato ripristinato il sistema di drenaggio delle acque meteoriche scomparso nel tempo, sono state rifatte l’area giochi, le staccionate e alcune gradonate di risalita. Bisogna avere un obiettivo chiaro: intervenire sulla base delle risorse che abbiamo. Non è un’operazione tout court, ma attraverso vari passi. È quello che stiamo facendo. E le persone che usufruiscono del parco riteniamo se ne siano rese conto".