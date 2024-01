Degrado viale Carducci. Alcolici, resta il divieto . Zona rossa più larga, il Comune ci pensa

È scaduta a fine anno l’ordinanza anti-degrado per viale Carducci, attraverso la quale il sindaco Marco Panieri ha vietato nei mesi scorsi il consumo di alcolici all’aperto attorno al centro intermedio. Il rinnovo del provvedimento, firmato una prima volta a settembre 2022 dopo che in quell’area era stato tentato addirittura un omicidio, e poi confermato all’inizio del 2023, sembra però soltanto questione di giorni.

Nonostante bivacchi, risse ed episodi di criminalità in quella zona restino un problema di difficile situazione, il giro di vite unito a un potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine e all’introduzione di un paio di telecamere di videosorveglianza qualche risultato negli ultimi tempi lo hanno prodotto.

E anche l’ampliamento della ‘zona rossa’ voluto a maggio dello scorso anno dal Comune per scoraggiare lo spostamento dei frequentatori dell’area nel vicino giardino don Giulio Minardi in via Cavour (quello di fronte a Santa Caterina, all’angolo con via Fratelli Cairoli), ha contribuito a una maggiore tranquillità di residenti e commercianti di una parte di città troppo spesso finita al centro delle cronache da qualche anno a questa parte.

Di questo almeno è convinto il Comune, che come accennato all’inizio è orientato a prorogare l’ordinanza. Anzi, proprio sulla scorta di quanto accaduto con il recente allargamento dell’area interessata dal provvedimento, sta seriamente pensando a un ulteriore estensione dei confini della zona all’interno della quale è vietato consumare alcolici all’aperto.

Non è ancora chiaro quali potrebbero essere le strade incluse nella nuova ordinanza. A giugno 2021, annunciando il provvedimento che sarebbe poi arrivato soltanto l’anno successivo, il sindaco Panieri parlò di misura da adottare (tra l’altro) anche in vicolo Giudei, nello spazio retrostante la Coop di piazza Matteotti. Ed è possibile che alla fine l’obiettivo del Municipio si sposti proprio nel cuore di un centro storico alle prese con un crescente problema di degrado legato alle tante chiusure di attività commerciali.

Per il resto, la nuova ordinanza dovrebbe ricalcare in pieno le precedenti. Sarà dunque confermato il "divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico". Lo stop sarà valido 24 ore su 24, ma non riguarderà tavolini all’aperto e dehors di bar e locali, i cui gestori si erano molto preoccupati quando due anni e mezzo fa si iniziò a parlare dell’adozione di misure restrittive.

Per quanto riguarda i confini territoriali del provvedimento, l’area oggetto dell’ordinanza del 2022 era quella ricompresa tra via Casoni, via Andreini, via Nardozzi e viale Amendola. A maggio dello scorso anno si era poi aggiunto il giardino don Giulio Minardi, area verde tra le vie Cavour, Case di Dozza e Fratelli Cairoli. Come detto, oltre alle due zone in questione, è probabile l’inserimento di una o più strade del centro storico.

La ratio è la stessa che ha portato al provvedimento adottato nel 2022 per viale Carducci. E cioè depotenziare gli effetti della presenza di negozi nei quali "è facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo" in una zona (l’ordinanza parla in questo caso del centro intermedio), "frequentemente teatro di condotte capaci di compromettere le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano".

Cosa rischia chi trasgredisce? La formula contenuta nel testo dell’ordinanza, in vigore fino al 31 dicembre dello scorso anno, è quella che sempre viene usata in questi casi. E cioè: "Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, oltre al sequestro amministrativo della merce".