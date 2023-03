"Dehors, aumenti vergognosi" I baristi protestano per la stangata

Adeguamenti Istat e tassa di occupazione del suolo pubblico in aumento: l’indignazione dei baristi. L’incremento dell’imposta per l’occupazione del suolo pubblico, che tocca soprattutto i dehors, piace poco ai baristi, perché acuiscono una situazione già di per sé molto critica dovuta al caro bollette. "Per mantenere il dehor faccio domanda con cadenza semestrale in modo da non pagare troppo – così Cinzia Gentilini, del Divino Caffè in piazzale Pertini – Questi aumenti li trovo vergognosi e non certo utili ad agevolare le piccole imprese. Sono dell’idea che questi costi eccessivi non siano sostenibili da nessuno".

Situazione analoga quella riferita da Gianluca Lelli, titolare del Caffè Emilia, al civico 250: "Non sono affatto contento dell’aumento dei costi per il mantenimento dei dehors. Personalmente non posso fare a meno dei tavolini esterni quindi, per forza di cose, mi adeguerò. Sicuramente non è un modo per agevolare nel lavoro la nostra categoria, reduce dal caro bollette. Credo che sarebbe stato meglio temporeggiare ancora un po’ prima di alzare i costi. Attualmente comunque sto avviando le pratiche per mantenere il dehor tutto l’anno in modo da versare una quota fissa".

Critico anche Carlo Costanzi del Bar Pasticceria in via Appia 32: "Credo che aumentare le tasse per l’occupazione del suolo pubblico sia come infierire mettendo il dito nella piaga. Non voglio scagliarmi contro il Comune, però credo sarebbe stato meglio tenere presente la situazione critica in cui noi baristi da tempo versiamo. Negli ultimi anni abbiamo usufruito dell’occupazione a titolo gratuito. Quest’anno dovremmo ricominciare a pagare, ma ancora non so a quanto ammonti il costo per il mio locale. Ho l’attività qui da parecchi anni ormai e vedo che l’affluenza di persone va sempre più a diminuire. Staremo a vedere".

Di tutt’altro tenore l’opinione di Paolo Caravita, titolare del bar tabacchi Dream in via Saffi 44: "Io sinceramente sono molto contento e favorevole a questi aumenti. Avendo un dehor privato ho già pagato le tasse comunali. Credo sia giusto che chi occupa il suolo pubblico con i propri tavolini, davanti anche a monumenti importanti, versi una quota. Chi ha aumentato la metratura del proprio locale è giusto che paghi, altrimenti a rimetterci sono quelli che come me hanno investito nella propria attività comprando".

Claudia Eleonora Traversa