Dehors, il caso arretrati . Raffini striglia Area Blu : "Ma i locali in centro hanno avuto tanto"

di Enrico AgnessiDa un lato una tirata d’orecchie ad Area Blu ("Avrebbe potuto gestire con maggiore solerzia la parte amministrativa e di fatturazione, e su questo abbiamo chiesto un supplemento di cura"); dall’altro la volontà di rivendicare quanto fatto in questi anni per il centro storico. Così l’assessore Pierangelo Raffini dopo lo scoppio del caso dehors, con Area Blu che ha chiesto a bar, ristoranti e pizzerie di pagare (entro ottobre) gli arretrati per la tassa di occupazione di suolo pubblico relativi agli ultimi due anni e mezzo.

"Dopo gli anni di esenzione dovuti al Covid, a partire da luglio 2022 si è tornati al regime ordinario su tutte le superficie occupate che nel frattempo erano aumentate", ricostruisce l’assessore al Centro storico, ricordando tuttavia che "negli ultimi anni le attività hanno beneficiato di un afflusso straordinario di pubblico grazie ai numerosi eventi che hanno animato la città: dalla Formula 1 ai grandi concerti in Autodromo, dalle manifestazioni sportive a quelle culturali e ai fine settimana ricchi di iniziative che hanno portato vitalità al centro".

In tutte queste occasioni, "l’Amministrazione ha sempre lasciato la massima libertà nella gestione degli spazi, proprio per favorire le opportunità economiche per gli esercenti", prosegue Raffini. Che sul pagamento degli arretrati precisa: "Non sono stati applicati interessi: il pagamento del canone decorre dal 1° luglio 2022 ed è stato calcolato per soli sei mesi, con la possibilità per le attività di rateizzare l’importo dovuto".

Detto questo, sempre a proposito dell’occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie, "diversi esercizi utilizzano spazi che normalmente sarebbero destinati a parcheggi a strisce blu, occupati invece con i dehors – sottolinea Raffini –. E il Comune non conteggia 30 mq della superficie di suolo pubblico occupata dai dehors per 180 giorni all’anno, un vantaggio concreto che in molti altri Comuni non esiste".

Inoltre, nelle parole dell’assessore al Centro storico, "il contatto con le attività economiche è costante: molti hanno già provveduto ai pagamenti, altri hanno chiesto delucidazioni. Il servizio di Area Blu – precisa Raffini – è sempre disponibile per fornire supporto e chiarimenti. Inoltre, il Comune è dotato di una mailing list aggiornata con tutte le informazioni utili resa negli anni più semplice e accessibile. Si è adottato un modulo ad hoc per gli eventi più importanti per chiedere spazi ulteriori per aumentare la propria offerta".

E il ragionamento torna ai grandi eventi. "È stata concessa un’ampia elasticità sulle autorizzazioni per i dehors, garantendo sempre condizioni di sicurezza per i flussi di persone e cercando sempre di venire incontro alle esigenze degli operatori – rivendica Raffini –. Questo grazie all’impegno congiunto del Comune, di Area Blu e della polizia locale. A ciò si aggiunge un impegno diretto a favore delle attività: negli ultimi anni il Comune e la Città metropolitana hanno erogato oltre 150mila euro a fondo perduto, sia per sostenere nuove aperture sia per finanziare interventi di riqualificazione e miglioramento delle attività già esistenti".