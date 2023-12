Delegazione coreana al ’Solco’: "La cooperazione unisce i popoli"

Una delegazione del Consiglio della federazione delle imprese sociali e cooperative della provincia di GyeongGi-Do, in Corea del Sud, ha fatto visita in questi giorni a Solco Civitas, consorzio di cooperative sociali con sede a Imola e operativa anche a Bologna. "Ci ha molto stupiti quando abbiamo ricevuto la proposta di ricevere una visita dalla Corea del Sud", racconta il presidente Luca Dal Pozzo. Solco Civitas è infatti una realtà molto attiva sul territorio – dove con i suoi 900 dipendenti e oltre 600 soci gestisce servizi di welfare per circa 30 milioni di fatturato – ma, per la sua vocazione territoriale e comunitaria, non è ovviamente presente a livello internazionale.

"Subito però abbiamo capito che si trattava di colleghi, a testimonianza di quanto la cooperazione possa unire e avvicinare", prosegue Dal Pozzo.

Lo scopo della visita era quello di approfondire il modello della cooperazione sociale italiana, attraverso alcune aziende, due di queste in Emilia-Romagna, il cui esempio è considerato significativo. "A risultare interessante agli occhi della delegazione coreana è il forte legame con il territorio – sottolinea il presidente di Solcoo –. Per noi i servizi di welfare sono dei cittadini e non per i cittadini. La scelta di sviluppare servizi nel territorio rimanendo legati alla comunità di appartenenza rappresenta la specificità del nostro modello". Non a caso, lo scopo del Consiglio è ripristinare i valori sociali nella comunità, diffondere il valore delle cooperative e contribuire allo sviluppo del territorio di GyeongGi-Do. Il fine della formazione è comprendere come le cooperative sono organizzate e gestite, nonché valutare i cambiamenti e le direzioni in linea con l’era della globalizzazione per contribuire alla creazione di politiche pubbliche e private in Corea del Sud.

Tra gli elementi di interesse, anche il rapporto di Solco Civitas con la sua base sociale.

"Il legame con i soci per noi è centrale – rivendica Dal Pozzo –. I soci delle cooperative sono lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ma anche cittadini che possono decidere di essere parte del nostro sistema portando il punto di vista della comunità nelle scelte strategiche del gruppo. Il modello multistakeholder ci definisce come impresa a rete e ci aiuta a offrire servizi che abbiano una forte rispondenza ai bisogni di welfare del territorio". L’incontro ha avuto finalità formative. "Abbiamo cercato di trasmettere informazioni utili e più ancora il senso profondo di quello che facciamo, il nostro impegno di ogni giorno – conclude Dal Pozzo –. Sono state ore di conversazione di grande valore, uno scambio vivace, ricco di domande e di stimoli".