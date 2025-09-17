Delegazione Cri tedesca in visita

Tre giorni intensi a Imola per la delegazione della Croce rossa tedesca di Weinheim, ospite del comitato locale per rafforzare un legame già consolidato tra le due realtà. Guidati dal presidente Rudolf Large, erano presenti la responsabile dei servizi di emergenza Stefanie Stiller, la coordinatrice dei giovani Maike Raitor, il tesoriere Volker Szallies e Luca Panizzo, interprete e membro della segreteria. Accolti dal presidente Alessandro Brunori, dalla vice Denise Bertini e da altri rappresentanti del Comitato imolese, i visitatori hanno conosciuto la sede Cri, il progetto ‘No Sprechi’ e partecipato a incontri istituzionali con Marco Migliorini, presidente della Cri regionale, e Danilo Santoro, delegato regionale alla cooperazione internazionale. La visita segue il gemellaggio già attivo tra i Comuni di Imola e Weinheim dal 1991 e l’accordo di cooperazione firmato tra i due comitati, formalizzato dopo la precedente visita del presidente Brunori a Weinheim nell’aprile 2025. Migliorini ha definito l’iniziativa "un forte stimolo di crescita reciproca nel più grande movimento umanitario del mondo", elogiando l’approccio proattivo del comitato di Imola. "Siamo stati soddisfatti di questa visita – ha detto Luca Panizzo a nome del gruppo tedesco –. L’ospitalità ricevuta ci entusiasma e siamo certi che queste giornate favoriranno lo scambio".