Delitto Cappai, gli imputati parlano in aula

di Federica Orlandi

Preso in giro per i suoi capelli rossi, poi ucciso a coltellate vicino ai campi sportivi, in una notte d’estate, sotto gli occhi di tanti che lo conoscevano fin da quando era un bambino. È ormai nota la storia di Fabio Cappai, il ventitreenne di Moraduccio ammazzato la notte tra il 15 e 16 luglio scorso a Castel del Rio. E il processo per i quattro ragazzini, tutti minorenni, accusati di quell’omicidio, entrerà presto nel vivo.

Ieri mattina, l’udienza per i giovanissimi è durata quasi sei ore. In aula, gli adolescenti hanno preso a turno la parola, riferendo al giudice le proprie versioni di quanto accadde quella drammatica notte. In particolare, non si è discostato dalla confessione che rese agli inquirenti nel pomeriggio dopo l’omicidio il diciassettenne che deve rispondere di averlo materialmente eseguito: con un particolare coltello sardo, la ’pattada’, ha inferto due colpi al rivale, uno al petto e uno alla schiena, al culmine di una rissa nata per motivi futilissimi. Già a dicembre l’adolescente era stato ammesso al processo con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena), su richiesta del suo avvocato Alberto Padovani. Da luglio, il ragazzino è detenuto nel carcere minorile del Pratello, a Bologna; ha sempre collaborato con carabinieri e Procura, permettendo anche a loro di ritrovare l’arma del delitto, che aveva gettato via ancora sporca di sangue.

Respinta invece la richiesta di messa alla prova per due degli altri giovanissimi imputati, tutti accusati di concorso anomalo in omicidio. Perciò, anche i due ragazzini difesi dagli avvocati Elena Bassano e Federica Rossi hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato.

Posizione differente invece per il giovane difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Vittorio Mazza: alla luce anche della deposizione fatta in aula, in cui ha raccontato, visibilmente provato, di come lui e Fabio fossero amici fin da piccoli, e ha aggiunto di essere finito nella rissa culminata in tragedia solo per cercare di separare i contendenti – "È durato tutto pochi istanti" –, il collegio ha deciso di accogliere in parte la richiesta dei suoi legali. I quali alla prossima udienza, a febbraio, dovranno presentare una proposta di messa alla prova elaborata in collaborazione con i servizi sociali. A quel punto, se il progetto redatto convincerà il giudice, verrà ufficialmente ammesso al rito alternativo e si stabilirà quindi che tipo di servizio ’riparatore’ dovrà offrire alla comunità, e per quanto tempo. "Siamo lieti del distinguo – così il suo avvocato Bordoni –. Sono state riconosciute le dinamiche da lui sempre proposte in maniera sincera e semplice, secondo la sua età. Per lui Fabio non era un estraneo, la sua morte è una ferita gravissima".

La rissa che scoppiò quella notte vedeva Fabio e un amico da un lato, il gruppo di minorenni dall’altro. I quattro imputati devono rispondere pure delle lesioni (aggravate dall’avere agito in gruppo) cagionate all’amico di Cappai, che riportò lividi e contusioni.