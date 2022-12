Delitto Cappai, udienza rinviata Mancano le carte dei servizi sociali

È stata rinviata al 16 gennaio l’udienza nei confronti dei quattro minorenni accusati dell’omicidio del 23enne Fabio Cappai, accoltellato a morte nella notte tra il 15 e il 16 luglio scorso vicino al campo sportivo di Castel del Rio, sull’Appennino di Imola. Per il principale imputato, in arresto al carcere minorile del Pratello a Bologna con l’accusa di omicidio e porto d’armi abusivo, la Gup Francesca Salvatore ha accolto la richiesta dell’avvocato Alberto Padovani di rito abbreviato. La pm Caterina Sallusti non ha invece ritenuto di contestare le aggravanti legate ai futili motivi, come era stato richiesto dall’avvocato che rappresenta la famiglia, Daniela Mascherini. Per gli altri tre imputati, i legali si riservano la richiesta di Map (Messa alla prova). Secondo quanto riportato dagli stessi legali, il motivo del rinvio è legato proprio al fatto che mancavano le relazioni dei servizi sociali per due imputati.

Operaio di 23 anni, Fabio Cappai morì il 16 luglio a seguito di quella che i testimoni ricostruirono appunto come una violenta rissa, scatenata da motivi futili: un membro del gruppetto degli adolescenti avrebbe preso in giro i capelli rossi della vittima e la sua pettinatura. Da lì, gli animi si sarebbero scaldati e i ragazzi, dopo essere stati cacciati da un bar nel centro del paese, decisero di affrontarsi al campo sportivo di Castel del Rio, a poca distanza da un secondo locale, i cui avventori, nei tavolini all’aperto, assistettero attoniti alla scena. Fu proprio il titolare di quest’ultima attività a prestare i primi soccorsi a Fabio, caduto a terra dopo essere stato colpito a morte.

A nulla valsero i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 sopraggiunti con ambulanza ed elisoccorso. Il 23enne morì sull’erba, prima ancora che il mezzo si potesse alzare in volo. Subito i presenti furono sentiti dai carabinieri e, il pomeriggio seguente, il giovane accoltellatore crollò confessando tutto agli inquirenti e indicando loro dove trovare il coltello, ancora insanguinato, che aveva gettato via. Da allora si trova nel carcere minorile del Pratello, dove ha nel frattempo compiuto 17 anni.