Delizia di Peperoni, Scopri la Confettura alla Cannella!

E’ un vero godimento per il palato questa verdura, la più carnale e intrigante dell’ orto. Rossi, verdi e gialli i peperoni rappresentano un pieno di vitamine e sapore e una volta tolta la buccia non c’è alcun lavoro in più per lo stomaco. E poi, la quasi totale mancanza di calorie li rende perfetti per un piatto dietetico ma tutt’ altro che punitivo nel gusto. Se il fuori è sgargiante, l’ interno è infuocato: merito della capsicina, alcaloide che conferisce il tipico gusto piccante, annidata nella parte membranosa biancastra. Con il peperone si può fare di tutto: cuocerlo intero o in filetti, addentarlo crudo come natura l’ha fatto con una goccia d’ extravergine o accoppiarlo con carne o pesce, pasta e riso. Se poi frullate la peperonata raffreddata, insieme a qualche foglia di basilico e mentuccia, otterrete un’impagabile salsa da crostini.

CONFETTURA DI PEPERONI ALLA CANNELLA

Ingredienti:

peperoni dolci e carnosi gialli o rossi kg. 1

zucchero 12 kg.

12 limone piccolo

1 pezzo di cannella

1 pezzettino di stecca di vaniglia

1 bicchierino di acqua

Lavate i peperoni e togliete il torsolo con tutti i semini.

Tagliateli a pezzi e metteteli in un contenitore. Unite lo zucchero, la scorza grattugiata e il succo del limone, la cannella, la vaniglia e l’acqua. Mescolate accuratamente e lasciate riposare per 1 ora.

Mettete sul fuoco e portate a lento bollore. Continuate la cottura mescolando fino

a raggiungere un’adeguata densità. Occorreranno circa 1 ora e 30 minuti.

Togliete la cannella e la vaniglia e passate al passaverdure.

La confettura trova un abbinamento ideale con bolliti, anitra arrostita e formaggi ben stagionati o erborinati tipo gorgonzola. Preparatene in abbondanza, perché se avete ospiti ve ne chiederanno un vasetto in regalo.

A cura di Ambra