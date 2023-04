Delusione Autodromo Il calendario del 2023 perde un altro pezzo: Le Mans cancellata

di Enrico Agnessi

L’operazione è riuscita, ma il paziente è morto. La nota congiunta attraverso la quale ieri pomeriggio Formula Imola e Le Mans Endurance Management hanno annunciato la definitiva cancellazione della ‘4 Ore di Imola Elms’, in origine fissata per domenica 7 maggio (se ne riparlerà nel 2024), ha il sapore di un vecchio paradosso. Dopo essersi prese a sportellate a inizio settimana, le parti hanno lavorato a lungo negli ultimi due giorni per evitare di riaprire vecchie ferite (il caso del palco da concerto nel paddock del 2016) chiuse a fatica soltanto lo scorso anno.

Nel comunicato, dal quale emerge un’unità di intenti che cozza contro la decisione di annullare la manifestazione (scelta destinata a far infuriare gli albergatori imolesi, già delusi per la cancellazione di ‘Tennis on the racetrack’, per l’addio a un evento in grado di riempire le strutture), nessun riferimento esplicito all’oggetto del contendere. Si tratta, come ormai noto, della passerella in costruzione sopra la zona dei box: un intervento chiesto a gran voce dalla Formula 1, costato quasi tre milioni al Con.Ami e che pure non ha impedito l’avvio dell’attività stagionale né fermerà l’Aci Racing Weekend del 21-23 aprile.

"I lavori di miglioramento del complesso paddock e box dell’Autodromo avrebbero dovuto concludersi entro la metà di aprile, ma i ritardi del progetto impediscono al circuito di accogliere i team come previsto", hanno scritto martedì i francesi sul loro sito Internet.

Non il massimo dell’eleganza visto che nelle stesse ore i francesi, in un comunicato congiunto con Formula Imola, si erano limitati a parlare di "spostamento" dovuto a "ragioni tecnico-logistiche".

Così, pur evitando polemiche, all’indomani il presidente del Con.Ami, Fabio Bacchilega, aveva risposto categorico: "Nessun ritardo, i lavori finiranno nei tempi concordati con Aci e Formula One. E cioè entro il 10 maggio. Siamo pienamente in linea con il crono-programma aggiornato settimanalmente, rispetteremo la tabella di marcia".

E poi: "Dal nostro punto vista, i 24 box sarebbero stati utilizzabili. L’accessibilità dell’area durante i lavori sarebbe stata garantita".

Tutt’altra musica nell’altra nota congiunta, quella di ieri. "Abbiamo provato di tutto per trovare una soluzione per avere un evento a Imola in questa stagione, ma non è stato possibile per le concomitanze con i vari calendari internazionali – sono le parole di Frédéric Lequien, numero uno di Le Mans Endurance Management –. Posso confermare che l’Elms tornerà sicuramente a Imola nel 2024".

Si era parlato di un recupero tra l’estate e l’autunno. E invece la stagione della Le Mans si concluderà in Portogallo.

"Abbiamo cercato in tutti i modi, all’insegna della piena collaborazione tra le parti, di trovare una data sostitutiva – assicura Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo –. Purtroppo il fitto calendario internazionale non ci avrebbe permesso di avere tutti i team presenti e quindi la soluzione concordata è stata quella di rimandare la gara alla prossima stagione, estendendo di fatto il contratto che scadeva quest’anno. Abbiamo lavorato sempre in piena sintonia e voglio ringraziare il management della Elms perché ha compreso perfettamente il fattore sicurezza che deve essere sempre prioritario quando si parla di manifestazioni che coinvolgono tante persone, tanto più se riguarda il motorsport. Il fatto che stiamo già pensando alla nuova data – conclude Benvenuti – fa capire quanto entrambi vogliamo che questa collaborazione prosegua nel tempo, non solo nel 2024, per dare una continuità a Imola di una delle gare a quattro ruote più importanti a livello internazionale".