Demolite le ex medie. Nuovo polo didatticoin funzione entro il 2024

E’ stato demolito il vecchio edificio della scuola media ‘San Bartolomeo Apostolo’, con annessa palestra. E in via IV Novembre i mezzi sono al lavoro per rimuovere i materiali inerti di quello stabile che ha ospitato nelle sue aule intere generazioni di alidosiani. Subito dopo inizieranno le lavorazioni a cura della ditta Andreola di Bolzano per dare forma alle fondazioni del nuovo polo didattico. Un percorso, su progetto dello studio Alba Progetti di Imola per circa 1.3 milioni di euro di costi totali di realizzazione, che porterà in dote al paese una struttura moderna e all’avanguardia. Con una dead line che non ammette deroghe: cantiere da completare entro il 31 dicembre del 2024. Già, perché la copertura delle spese dei lavori (oltre 900mila euro, ndr) è garantita da transizioni finanziarie confluite all’interno del Pnrr che prevedono cronoprogrammi rigorosi e scadenze perentorie. La restante parte, e rispetto alla stesura dei primi conteggi i costi sono saliti di quasi 300mila euro a causa dei rincari delle materie prime, arriveranno dalle casse comunali (250mila) con l’accensione di due mutui dedicati. Senza dimenticare i 30mila elargiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ma all’orizzonte c’è un piccolo, grande, sogno. "Un edificio adeguato ai moderni parametri in termini sismici, energetici e di sicurezza – gongola Baldazzi –. Aule e palestra saranno tutte al piano terra. Dal punto di vista volumetrico si tratterà di due corpi di fabbrica uniti ma sismicamente indipendenti. La vecchia disposizione a due piani era data 1979 con la palestra, a servizio delle scuole primarie e secondarie del paese, al piano terra collegata con una scala esterna alle aule didattiche del primo piano". Non solo. "Dall’analisi del demolitore è emerso in modo chiaro il quadro critico relativo ai tamponamenti del precedente stabile inutilizzato ormai da un biennio – continua –. Pareti laterali del prefabbricato con allacci usurati e pericolosi anche in assenza di sisma. Un intervento, quindi, necessario per salvaguardare i canoni di sicurezza".

Spazio anche ad arredi parametrati ai nuovi protocolli post pandemici e singoli bagni di pertinenza: "Servizi igienici per i portatori di handicap baricentrici nella geometria del plesso, aula speciale per attività laboratoriale, spazi per docenti e personale ausiliare – aggiunge il primo cittadino –. Manterremo gli spogliatoi esistenti all’interno della scuola primaria come collegamento funzionale con la palestra. Utili anche i pannelli fotovoltaici sulla sommità della struttura poiché ancora efficienti". Intanto, le lezioni ripartiranno ancora una volta all’altezza del centro di Protezione Civile di via Tribbioli.

Mattia Grandi