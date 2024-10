Dengue, gli esami danno esito negativo: nessun nuovo caso a Imola

Il caso di Dengue sul territorio resta dunque soltanto uno: si tratta di quello, confermato giusto una settimana fa, di un imolese di 40 anni, rientrato da un viaggio in Asia. L’uomo, che ha avuto solo sintomi lievi della malattia, sta bene già da diversi giorni.

"Ricordiamo che la Dengue, così come la Chikungunya e Zika, è una malattia infettiva legata principalmente ai viaggi internazionali, ripresi dopo la pandemia da Sars-CoV-2, da aree in cui è documentata la circolazione endemica dei virus responsabili – spiegano dall’Ausl –. Non si trasmette da ‘uomo a uomo’, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Il vettore del virus, nel nostro Paese, è come detto la zanzara tigre (l’altro tipo di zanzara competente nel trasmettere la Dengue è la Aedes aegypt, al momento non presente in Italia)".

Tre gli strumenti messi in campo come strategia di prevenzione dall’Azienda sanitaria: sorveglianza entomologica e lotta alla zanzara tigre; massima riduzione possibile della densità di popolazione delle zanzare; precoce individuazione dei casi sospetti di malattia, in modo da attuare tempestivamente le misure di controllo per impedire la catena di trasmissione del virus dalle zanzare infette alle persone.

Questo scampato pericolo sul fronte Dengue non placa le polemiche sul versante politico, dopo un’estate caratterizzata dalle scintille tra Giunta e opposizione alla luce dei tre casi di West Nile che si sono verificati sul territorio.

"Mi auguro che questo serva da lezione a Panieri e soci per il prossimo anno, vanno fatti i larvicida a primavera quando si formano le zanzare e poi bisogna investire più risorse – avverte Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, che da tempo contesta l’operato di Municipio e Ausl sul tema –. Il Comune ha speso solamente 35mila euro quest’anno per la lotta alle zanzare, e ciò che ha fatto fino a oggi è stato assolutamente insufficiente".

Secondo l’esponente di opposizione, infatti, "non si risolve il problema emanando ordinanze sindacali e poi chi si è visto si è visto, senza il minimo controllo e report, oltretutto delegando l’operatività a una società come Area Blu che – conclude Carapia –, certamente, non si è distinta in questi anni sul Santerno in termini di efficacia ed efficienza".