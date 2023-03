Dentro la ‘Rete dei valori’ Lezioni di lotta alla mafia

Si chiama ‘La rete dei valori delle scuole’ il nuovo progetto, un vero e proprio cantiere, che vede la partecipazione delle scuole di primo e secondo grado di Imola, unite per un nuovo approccio alle tematiche di legalità e cittadinanza attiva. Ieri i rappresentanti di tutte le scuole imolesi, con in primis Teresa Cuciniello, dirigente dell’IC 6, scuola capofila del progetto e Giovanna Lovergine, presidente dell’associazione Scuolare, si sono ritrovati, nella sala del Consiglio comunale, insieme al vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e all’assessore alla Legalità e Cultura, Giacomo Gambi per compiere un ulteriore passo in avanti nel dare attuazione al progetto, distribuendo il ‘Libretto dei valori’ e presentando i due momenti di condivisione tra le scuole previsti nel 2023.

Il 24 marzo, nell’ambito della settimana della legalità promossa da conCittadini, incontro di educazione alla legalità e ai valori, al teatro dell’Osservanza. L’appuntamento è previsto dalle 8.30 alle 13, in due turni: il primo per le medie, il secondo per le superiori. Due testimoni diretti del periodo delle stragi ad opera di Cosa Nostra, racconteranno a 800 studenti la propria esperienza nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata. Saranno presentati i libri 100% Sbirro - raccolta di numerose operazioni di polizia effettuate dalla sezione Catturandi della Mobile di Palermo - e Mafia Nigeriana, fotografia di come i secret cult nigeriani operano.

Il 23 maggio si svolgerà la seconda edizione de “La marcia dei valori’, in occasione della commemorazione della strage di Capaci: la giornata del ricordo, si trasforma in un momento di unione, riflessione, educazione, emozione e cuore, che avrà luogo al parco dell’Osservanza. Studenti e studentesse diventano i principali protagonisti di pensieri, riflessioni e valori, frutto del lavoro svolto nelle classi.

"La marcia dei valori – spiega Giovanna Lovergine – è nata dalla volontà di superare la solitudine, dalla caparbietà di un ex poliziotto della catturandi di Palermo messo a disposizione dal Siulp, di sdoganare la parola legalità ormai snaturata dal suo significato e ricominciare dai valori alla base di una società sana per accompagnare i giovani in una maggior consapevolezza e al valore della scelta da che parte stare. La vera sicurezza si raggiunge con la prevenzione". Lo scorso anno in piazza Matteotti si riunirono ben 1.300 studenti.