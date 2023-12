Deroghe per chi ha figli piccoli. Ora sarà possibile detrarre l’Iva

Chi deve gettare nell’indifferenziato pannolini e pannoloni, con la nuova Tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti, rischia il salasso? Hera e Comuni assicurano di no, spiegando che, per tutelare queste famiglie, a Imola, Casalfiumanese e Castel San Pietro Terme saranno conteggiati gratuitamente 11mila litri in più all’anno per ogni persona del nucleo che utilizza questi prodotti. Per esempio, una famiglia con due bambini di età inferiore ai 36 mesi oppure un bambino e un anziano con comprovata necessità, avrà diritto a 22mila litri annui di conferimenti gratuiti in più oltre ai minimi consentiti che, nel caso del cassonetto, corrispondono a circa un’apertura al giorno.

Una delle conseguenze positive del passaggio dalla Tari alla Tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti riguarda invece l’Iva: essendo la Tcp il corrispettivo per un servizio ricevuto, e non più un tributo, il pagamento avverrà a fronte del ricevimento di una fattura e sarà possibile detrarre l’Iva del 10%. A Imola gli incontri con la cittadinanza per illustrare tutte le novità partiranno giovedì alle 18 al centro sociale La Stalla. Altri incontri lunedì 11 alle 18 al centro sociale di Ponticelli; martedì 12 alle 18 al centro sociale di Sasso Morelli e alle 20.30 in quellodi Sesto Imolese; mercoledì 13 alle 18 al centro sociale Zolino e alle 20.30 alla Sala BCC Città & Cultura; lunedì 18 alle 20.30 al centro La Tozzona; martedì 19 alle 20.30 al centro sociale Campanella.