"Desideriamo più eventi per noi"

Una città un po’ da ravvivare. Come il compagno di corso Alex Bezzi, anche Giulio Premi, studente di Scienze e Tecnologie per il Verde e il Paesaggio, trova Imola un po’ triste per gli studenti. "In realtà ormai ci ho fatto l’abitudine. Sono di Castel San Pietro Terme e ho fatto le superiori qui, quindi ho già visto che è un problema in generale - dice Giulio -. A livello di servizi per gli studenti, Imola ha una buona sede universitaria e funziona bene, le aule sono ben attrezzate e non ci si può lamentare. Tuttavia, per noi giovani manca qualcosa. Servirebbe più vita, magari qualche evento o attività in più dedicata a noi studenti. La città è tranquilla, ma andrebbe ravvivata con nuove iniziative, locali o spazi dove socializzare", conclude.