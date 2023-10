Di corsa in Autodromo. Giro dei Tre Monti: gli organizzatori puntano a quota 3.200

Un’emozione lunga oltre mezzo secolo. Torna domenica 15 ottobre l’appuntamento con il Giro dei Tre Monti, che arriva quest’anno alla sua 54esima edizione. L’Autodromo sarà come sempre teatro della partenza e dell’arrivo dell’evento che nel 2022 fece registrare più di 3.200 presenze tra gli oltre 2.500 iscritti alla camminata non competitiva, i 530 agonisti impegnati nella 15,3 chilometri e i 200 tra bambini e ragazzi protagonisti nel prologo del sabato. Numeri che gli organizzatori vogliono bissare.

LA PRESENTAZIONE

"Una manifestazione rodata, ma che ogni anno rappresenta una grande sfida", per dirla con il sindaco Marco Panieri, presente ieri mattina all’Enzo e Dino Ferrari alla presentazione della gara all’indomani della quale scatterà la temuta (per le ripercussioni sulla viabilità) chiusura del ponte di viale Dante. "Speriamo di ripetere i numeri dello scorso anno", è l’auspicio di Marino Casadio, alla guida del comitato organizzatore, mentre Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo, sottolinea l’importanza della partecipazione di tanti giovani per "far vivere il circuito di domani".

LA NOVITÀ

Novità principale della Tre Monti 2023, organizzata dall’Atletica Imola Sacmi-Avis col patrocinio del Comune, è l’apertura al mondo della scuola. La gara ‘Promesse di Romagna’, sabato 14 ottobre, riserva infatti un premio speciale per gli istituti comprensivi del circondario: i tre che porteranno il maggior numero di iscritti riceveranno in premio buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico o sportivo. Quota di partecipazione 2,50 euro.

L’ISCRIZIONE

Iscrizione anticipata online entro venerdì 13 ottobre e, sul posto, il giorno della gara fino alle 15.15. Medaglia ricordo e premio di partecipazione per tutti. Domenica 15 ottobre si entra nel vivo. Complici anche le previsioni meteo favorevoli, ci si aspetta una grande affluenza per la camminata ludico-motoria che si svolgerà su due distanze: giro dell’Autodromo di cinque chilometri o classico percorso collinare di 15,3 chilometri. Partenza alle 9.30 in coda alla gara competitiva. Chi si iscriverà online entro domenica 8 ottobre, riceverà la maglietta ricordo dell’evento e il pettorale personalizzato, da ritirare nei box dell’autodromo tra le 7.45 e le 9.30. Chi si iscriverà il giorno della gara riceverà prodotti alimentari, ma non maglietta e pettorale. In entrambi i casi, quota di iscrizione 3 euro.

LA GARA VERA E PROPRIA

Il pezzo forte del fine settimana è la gara competitiva. Partenza alle 9.30 e via lungo il tradizionale percorso collinare. Ammessi solo atleti tesserati Fidal o enti di promozione sportiva, in regola con il certificato medico agonistico o possessori di Run Card. Per chi si iscrive entro domenica 8 ottobre, quota di partecipazione 16 euro e maglietta personalizzata, pettorale e pacco gara. È possibile iscriversi fino a giovedì 12 (quota 20 euro), ricevendo pettorale anonimo. No iscrizioni sul posto. Montepremi per oltre 3.500 euro e premi in natura.