Dibattiti, musica, sport. Progetto per i giovani

Regione e Circondario schierate in prima linea per rafforzare le azioni e le opportunità di coinvolgimento dei giovani, nell’ambito dell’Ecosistema Giovani generazioni. Prenderà il via il 5 giugno, alle 19.30 dal centro giovanile ‘The Square’ di Castel San Pietro Terme, il ‘Progetto Geco 13’.

Un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio, in ottica di promozione delle pratiche di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica, attraverso un cartellone di eventi condivisi che si svolgeranno da giugno a ottobre nei dieci comuni che compongono l’unione circondariale.

Il percorso, promosso dal Nuovo Circondario Imolese e finanziato con risorse regionali, è realizzato in collaborazione con Officina Immaginata. Nello specifico, le iniziative saranno progressivamente delineate dai giovani dei vari territori coinvolti durante i momenti di co-progettazione partecipata e si concretizzeranno in appuntamenti dalla forte valenza aggregativa tra musica, talk, attività sportive e occasioni di socialità.

I dettagli dell’appuntamento in area castellana, in tal senso, parlano chiaro: prima lo ‘Speaker Corner’ a cura di Politik Lab, per dare voce ai valori, ai diritti e ai sogni dei ragazzi che guardano al futuro, poi il Contest Ganesh per band e artisti emergenti con La Riva, Fredd0° e Mad Medulla, organizzato da UroBoro. Per rimanere sempre aggiornati sui prossimi eventi in programma sono attivi i canali social del Nuovo Circondario Imolese e di Officina Immaginata.