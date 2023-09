Dieci anni con i vigili del fuoco volontari

Festa grande per il compleanno numero 10 del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari ‘Valle del Santerno’ di Fontanelice. Un presidio di soccorso importantissimo per tutta la collina imolese. Dagli incendi agli incidenti senza dimenticare il dramma dell’alluvione che alle latitudini montane ha sfogato tutta la sua rabbia con frane e smottamenti. Così, il prossimo 30 settembre, i pompieri della vallata verranno festeggiati dai quattro municipi che sorgono lungo la Montanara. Cerimonia ufficiale dalle ore 10.30 del mattino, al civico 6 di via del Lavoro, con lo schieramento di uomini e mezzi. Un quarto d’ora dopo il saluto delle autorità con la presenza della vicepresidente della Regione, Irene Priolo. Ma anche quelle del capo del corpo nazionale Carlo Dall’Oppio e del comandante provinciale Calogero Turturici.

A fare gli onori di casa il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi. Poco prima dell’ora di pranzo l’affascinante stendimento della bandiera tricolore dal castello di manovra, poi la lettura della preghiera del vigile del fuoco con relativa benedizione. Pomeriggio di attività in via VIII dicembre a partire dalle 15, con una serie di dimostrazioni tecnico professionali, la mostra dei mezzi e delle attrezzature e l’immancabile ‘Pompieropoli’ per i più piccoli. Attivo uno stand gastronomico, in versione street food, a cura delle Pro Loco di Fontanelice e Casalfiumanese insieme ai Marronai Alidosiani. Un decennio sempre in prima linea per i volontari con l’elmetto in testa: "Due lustri significativi durante i quali è cresciuto, e si è amalgamato al meglio, un gruppo di persone davvero affiatate tra loro – analizza il primo cittadino fontanese Meluzzi –. Non dobbiamo mai scordare, o considerare un qualcosa di scontato, la componente di volontariato che caratterizza il distaccamento. Donne e uomini che hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo alla comunità senza chiedere nulla in cambio".

Non solo. "In questi dieci anni sono stati fatti anche degli investimenti, come l’acquisto di nuovi mezzi e moderne attrezzature, e sono state strette sinergie tra enti per rendere sempre più centrale il ruolo del presidio in ottica di tutela della sicurezza della valle – continua –. La migliore assicurazione sulla nostra incolumità, come hanno testimoniato le interminabili settimane in trincea durante l’alluvione della scorsa primavera. Per non parlare della strategicità della sua collocazione al centro della collina per ottimizzare la logistica e ridurre i tempi di attesa dei soccorsi". Con una considerazione finale: "Sono i numeri delle emergenze domate a delineare la valenza di un baluardo che è diventato ormai insostituibile nella quotidianità della nostra collina – conclude l’amministratore –. Anzi, col senno di poi, avremmo dovuto pensare molti anni prima a questa straordinaria risorsa".

Mattia Grandi