Dieci tigli alle scuole di via Basoli per ricordare l’ex sindaco Soldati

Nei giorni scorsi a Castel Guelfo, in occasione del decennale della scomparsa di Adolfo Soldati che fu sindaco di Castel Guelfo dal 1981 al 1986, sono stati piantumati dieci tigli presso l’area verde delle scuole Giovanni Paolo II di via Basoli. Piante tipiche del territorio che hanno trovato posto in paese grazie ad una donazione effettuata da un gruppo di amici di Soldati e della sua famiglia. Un bel modo per ricordare quel primo cittadino, classe 1954, che materializzò cambiamenti importanti nell’abitato. Dall’avvio dello sviluppo della zona industriale di Poggio alla costruzione del palazzetto dello sport nel 1984. Senza dimenticare, un anno più tardi, il trasferimento della sede comunale nel Palazzo Malvezzi Hercolani e l’inizio dell’attività del Cup per prenotare visite ed esami presso i servizi demografici del municipio. Soldati fu anche alla guida del Circondario Imolese, allora chiamato Comprensorio, e poi in forza all’allora Provincia di Bologna come consigliere.

Dopo l’attività politica, inoltre, occupò il ruolo di valente dirigente cooperativo al timone della felsinea Murri specializzata nell’edilizia: "La sua straordinaria carriera amministrativa e professionale rimanda all’innata sensibilità e all’attenzione speciale per intercettare le esigenze delle persone – ha detto il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi, durante la cerimonia -. Caratteristiche virtuose che lo hanno contraddistinto per tutto il corso della vita".