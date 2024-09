Diecimila di nuovo in aula. Il vicesindaco Castellari:: "Scuola forte e qualificata"

Vacanze finite, si torna tra i banchi. Dopo che a inizio mese hanno preso il via tutti i servizi comunali e convenzionati impegnati nello zero-sei (nidi e materne), domani la prima campanella suonerà per oltre 10mila studenti imolesi: dalle materne statali alle superiori passando per elementari e medie, fino ad arrivare ai percorsi di formazione. Il vicesindaco Fabrizio Castellari, assessore alla Scuola, ha voluto mandare un augurio agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo e ausiliario. In pratica, a tutti coloro che, parole di Castellari, compongono quel "mosaico meraviglioso" che è la comunità scolastica imolese.

"È bello riscoprire come l’appuntamento con l’avvio dell’anno scolastico in molti casi segni profondamente la vita concreta e quotidiana delle famiglie, della città, dei quartieri e delle frazioni, anche negli orari e nei tempi della giornata, dettati proprio dai tempi scuola dei nostri figli, come di tutte le persone che vivono direttamente o indirettamente la ricchezza della dimensione scolastica – osserva il vicesindaco –. La Scuola imolese si conferma forte e qualificata: dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo sentirci tutti impegnati verso la nostra comunità scolastica, perché è da lì che muove il futuro. È una scuola che cresce nella qualità e si rinnova a tutti i livelli, che dialoga con il territorio a 360 gradi, attraverso progetti e collaborazioni sempre più numerosi e qualificati".

Insomma, secondo Castellari, le basi sono più che mai solide. "In questa terra, che vanta una tradizione fortissima di coesione sociale, sono certo che la scuola saprà continuare a prendere per mano e ad accompagnare tutti gli alunni, nessuno escluso, nelle loro eccellenze, così come nelle loro fragilità – assicura – . Agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse rinnovo un pensiero particolare: rappresentate il futuro della nostra comunità. Siate orgogliosi di questo compito così prezioso che vi è affidato, portate avanti con fiducia il vostro impegno. E non arrendetevi mai di fronte alle difficoltà, nella scuola come nella vita. L’augurio dunque è questo: che ognuno possa vedere realizzate al meglio le proprie attese e che tutta la Scuola imolese sappia rinnovare ogni giorno quel progetto educativo attraverso il quale è tutta la comunità che cresce. Che ognuno dei protagonisti sappia vivere con impegno e passione questo tempo così prezioso".