Dieffenbachia, pianta ideale in appartamento

La Dieffenbachia è una delle piante sempreverdi maggiormente presenti nei nostri ambienti domestici; è molto apprezzata per il suo portamento caratterizzato da foglie molto grandi, oblunghe di colore verde intenso e variamente screziate a seconda delle varietà, con venature o chiazze bianco-crema lungo le nervature secondarie, mentre i fiori sono costituiti da una caratteristica infiorescenza allungata a forma di spata o spadice.

Come la maggior parte delle ornamentali da appartamento, la Dieffenbachia necessita di una valida illuminazione con temperature ottimali comprese tra venti e trenta gradi, evitando possibilmente frequenti escursioni termiche, in particolare le correnti di aria prolungata; necessita inoltre di una elevata umidità relativa, per cui è consigliabile effettuare annaffiature moderate, oltre alla frequente asportazione della normale polvere dalle foglie per facilitare il normale svolgimento di importanti funzioni fisiologiche, quali principalmente respirazione e traspirazione.

La concimazione è bene venga effettuata con fertilizzantiliquidi in concomitanza con le somministrazioni idriche utilizzando, oltre ai principali macroelementi quali azoto fosforo e potassio, anche gli oligo tipo ferro, zinco, zolfo e manganese, al fine di garantire una crescita equilibrata della pianta stessa. La Dieffenbachia può andare soggetta, tra l’altro, specialmente se collocata in ambienti non idonei e non sufficientemente illuminati, ad alterazioni di tipo fisiopatico quindi non parassitarie. Queste, se non controllate preventivamente, possono provocare ingiallimenti e necrosi delle lamine fogliari, oltre a favorite l’insediamento nell’apparato radicale di una temibile infezione batterica tipo marciume. In questo caso, la terapia può essere di non facile soluzione se non vengono ripristinate le normali condizioni ambientali, oltre alla sostituzione del terreno il quale essendo infetto potrebbe estendere la patologia alle piante viciniori.

Luigi Marchetti, fitopatologo