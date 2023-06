Difendiamo la sanità del territorio

Caro Carlino, vorrei esprimere preoccupazione per le sorti della sanità pubblica. E in particolare quella imolese, che un po’ tutti dovremmo avere maggiormente a cuore. In un momento in cui il sistema sanitario del nostro Paese è sotto pressione e si sentono spesso voci che propugnano l’idea di una privatizzazione della sanità, ritengo sia fondamentale evidenziare i numerosi vantaggi e i risultati positivi che la sanità pubblica ha raggiunto nel corso degli anni. Oltre a sottolineare l’accessibilità dell’offerta, specialmente in una realtà come la nostra che può contare su un ospedale di primo livello, vanno ricordate professionalità e competenza degli operatori. È grazie a loro che abbiamo potuto affrontare emergenze come la pandemia Covid. Assistenza medica, campagne di vaccinazione e misure di prevenzione per proteggere la popolazione: la sanità pubblica è stata la nostra salvaguardia in momenti difficili come questo, dimostrando ancora una volta la sua importanza vitale.

Un altro aspetto importante da considerare è la ricerca scientifica e l’innovazione che la sanità pubblica promuove. Guardiamo quello che accade a Montecatone: veniamo informati ormai costantemente su quanto di buono viene realizzato in una struttura di eccellenza come quella. In conclusione, ritengo che sia fondamentale preservare e rafforzare la sanità pubblica. È un patrimonio di tutti i cittadini e rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema sociale. Dobbiamo investire risorse e sostenere il personale sanitario per garantire che la qualità delle cure rimanga elevata e che l’accesso alla salute sia garantito a tutti, indipendentemente dallo stato socio-economico. Chiedo quindi a tutti i cittadini far sentire la loro voce in difesa della sanità pubblica. Solo attraverso la consapevolezza e l’impegno collettivo possiamo assicurare che questo prezioso servizio continui a essere un baluardo di salute e benessere per la nostra comunità.

Claudio F.