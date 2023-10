Differenziata in Vallata, così non va

Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti in Vallata del Santerno è partito da qualche mese con un percorso più che travagliato sul quale, riferiscono gli amministratori, nulla potrà cambiare. A seguito dei disagi che tutti i cittadini hanno toccato con mano e per raccogliere le loro lamentele, il Comune di Casalfiumanese ha organizzato un confronto pubblico. L’assessore Silvano Casella ha ammesso che vi sono criticità – solo parzialmente risolte – legate al malfunzionamento dei cassonetti dell’indifferenziata, così come ha confermato la scarsa qualità di alcuni componenti strutturali dei nuovi cassonetti che utilizzano la carta smeraldo. I cittadini hanno chiesto di poter avere nuovamente la consegna dei sacchi per la raccolta della carta (servizio ora sospeso), hanno segnalato la ridicola qualità dei sacchetti per l’organico, hanno chiesto l’ampliamento dell’orario dell’isola ecologica, si sono lamentati per la mancata pulizia dei cassonetti con relativi cattivi odori. Erano presenti anche titolari di attività di ristorazione che hanno fatto presente la frequente impossibilità di conferire ingenti quantità di rifiuti a causa dei cassonetti sempre pieni. C’era chi ha rappresentato, con molta indignazione, il fatto che il lettore delle tessere da utilizzare per l’apertura dei cassonetti, sia collocato troppo in alto, in una posizione che impedisce l’accesso a molti cittadini, costretti così a lasciare i rifiuti a terra, rischiando ingiuste sanzioni. Idem se il cittadino è un disabile. La sindaca Beatrice Poli ha riferito che nessuna delle richieste avanzate troverà accoglimento, in quanto non previste in gara d’appalto e ha preso nota dell’elenco dei disagi. Noi rimaniamo dell’idea che il sistema di raccolta porta a porta (utilizzato con soddisfazione da milioni di italiani) risolverebbe moltissimi problemi, primo fra tutti la qualità e la percentuale della raccolta differenziata.

I consiglieri Fabrizio Sarti

e Mario Malasomma