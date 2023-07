Diffusione sport Diciotto anni di corsi: "Una palestra di vita per gli atleti di domani"

di Luca Monduzzi

Quasi vent’anni di corsi di pallavolo gratuiti per quasi 300 ragazze della città di Imola. E con ancora la voglia e la determinazione di andare avanti e crescere ancora, nei numeri e nella qualità dei servizi rivolti alle famiglie e alla cittadinanza. Tutto questo grazie all’entusiasmo e alla vivacità del suo presidente Pasquale De Simone, che sotto lo slogan "Passione e qualità gratis" rilancia l’opera della società creata nel 2005 e che ieri all’hotel Donatello ha presentato il suo bilancio sociale, relativo all’annata 20212022, tra le pochissime società sportive dell’Emilia Romagna a redarlo (anche se più prudentemente De Simone preferisce definirlo un rendiconto sociale).

Un’attività che ha ricevuto anche il plauso e un messaggio personale del presidente del Coni Giovanni Malagò, a certificare ancora una volta la qualità di Diffusione Sport. "All’interno di questo documento si trova la presentazione della nostra società, le azioni e le attività portate avanti nel corso di questi 18 anni – ha raccontato il presidente De Simone –. Siamo nati nel 2005, anche se già nel 2004 facevamo qualche attività. Nel 2008 siamo arrivati con la prima squadra in Prima Divisione e nel 2010 abbiamo iniziato a strutturare il settore giovanile grazie all’ingresso di Rita Okrachkova come tecnico. Abbiamo centrato anche la serie C e questo ci è servito a diffondere il nome di Diffusione Sport". Coinvolgimento e appartenenza sono due punti cardini della società. "Basti pensare che nella nostra chat di organizzazione eventi ci sono sempre 60 persone che danno una mano e a volte abbiamo anche più persone disponibili rispetto a quelle che servono. E tra questi tanti genitori che vengono nonostante le loro figlie abbiano già smesso di giocare. L’appartenenza si manifesta anche attraverso questo". E a questi si aggiungono i sette tecnici e i 22 dirigenti al seguito dei 15 campionati che disputa regolarmente nel corso dell’anno. De Simone entra nel dettaglio della mission indicata nel rendiconto sociale (disponibile attraverso i social della società). "Diffusione Sport crede nel ruolo indispensabile dello sport nel processo educativo dei giovani. L’attività è volta all’ottenimento di risultati sportivi e curare il miglioramento della condizione psico fisica e lo sviluppo delle relazioni sociali. Inoltre lo sport è messo gratuitamente a disposizione delle famiglie. E inoltre abbiamo il certificato di qualità per l’attività giovanile dato dalla Federazione, a testimoniare come qualcosa di gratis non è affatto sinonimo di scarsa qualità".

La collaborazione con il Vero Volley Monza (unica realtà di pallavolo ad avere una squadra in A1 sia al maschile che al femminile) è un altro fiore all’occhiello di Diffusione Sport, oltre all’organizzazione di numerosi tornei, il più importante dei quali è Babyvolley. E il futuro? "Vogliamo continuare a puntare sul crowdfunding e il 5 per mille per raccogliere fondi – chiude De Simone –, aumentare gli spazi di comunicazione, migliorare la formazione dei tecnici e anche vincere un titolo provinciale".