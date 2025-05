Digitale e legalità. L’incontro con Gratteri

Legalità e imprese nell’era digitale, il grande tema sbarca a teatro. E’ il giorno di Cna Imola, che oggi dalle ore 18.30 spalancherà le porte dell’Ebe Stignani a cittadini, imprenditori e associazioni per l’evento dal titolo ‘Una visione futura – Legalità e imprese, il futuro si costruisce nella trasparenza’. Ospiti d’onore il Procuratore della Repubblica al Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, e il segretario nazionale di Cna Otello Gregorini. Un appuntamento moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, aperto dai saluti istituzionali di Luca Palladino, alla guida di Cna Imola, e del sindaco Marco Panieri. Un modo per accendere i riflettori su come la criminalità organizzata riesce a penetrare nel mosaico economico e sociale approfittando delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.