Digitalizzazione, al via i corsi in biblioteca

Venerdì, dalle 18 alle 19, la biblioteca comunale di Imola (via Emilia, 80) ospita ‘Imparare online - Corsi e altre risorse gratuite in rete per sviluppare competenze digitali e altro’. Incontro a cura dei bibliotecari della Bim dedicato ai corsi online e ad altre risorse gratuite disponibili per l’autoapprendimento e la formazione personale. L’evento fa parte di Palestra digitale, che raccoglie l’invito dell’Ue a sensibilizzare e incoraggiare istituzioni, parti sociali, imprese e lavoratori a investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze per responsabilizzare gli individui a partecipare attivamente ai cambiamenti in corso del mercato del lavoro attraverso la formazione continua.