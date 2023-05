Digitalizzazione, nuove frontiere e opportunità

Domani, alle 9.30, nel centro di ricerca e innovazione Sis.Ter (via Emilia, 69 – Imola) nuovo incontro del ciclo ‘La digitalizzazione utile’ promosso da Camera di commercio di Bologna, Sis.ter, Mister Tecnopolo Bologna Cnr, nell’occasione affiancati anche da Eurocc Italy, Bi-Rex e Cineca. Titolo dell’incontro è: ‘La Data Valley per le Pmi: reti e supercalcolo per le piccole e medie imprese - Opportunità strumenti e contributi’. Interverranno Alessandro Seravalli (nella foto), presidente di Sis.ter; Eric Pascolo, Cineca, coordinatore centro nazionale Hpc (High performance computing); Valentina Matrà, program manager del Centro di Competenza Bi-Rex. Ingresso gratuito. Iscrizioni su www.bo.camcom.it.