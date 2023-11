Dipendente comunale si ribella: "Pensioni, ennesimo schiaffo"

Lo aveva annunciato, e ha mantenuto la promessa. Paolo Tarabusi, 62enne dipendente con funzioni amministrative del corpo unico di polizia locale, si è incatenato simbolicamente ieri mattina in piazza Matteotti, sotto al portico passeggio, con un cartellone di protesta. Un’azione dimostrativa, che verrà ripetuta anche oggi, per dire ‘no’ alla bozza della legge di bilancio che "taglia pesantemente le pensioni future dei dipendenti enti locali, medici, infermieri e altre categorie del pubblico impiego". A illustrare nel dettaglio i motivi della protesta era stato, nei giorni scorsi, lo stesso Tarabusi attraverso una lettera aperta. "Non è un atto di sostegno al Pd né ai Cinque stelle – avverte il dipendente comunale –. Stavolta la botta arriva da destra, così come prima arrivava da sinistra. Il governo Meloni restringe i criteri di pensionamento, tanto per i requisiti per l’accesso quanto per il metodo di calcolo: si lavora di più per meno soldi. Le forme di uscita anticipata sono meno anticipate (che parlare di uscite anticipate per gente di 63 anni e 41 di lavoro è ridicolo), con importi ulteriormente abbassati". Nel caso specifico, Tarabusi ricorda di avere 62 anni di età e, tra quattro mesi, 40 di contributi. "E ancora una volta, forse la sesta o la settima dal mio ingresso nel lavoro, mi rimandano a data da destinarsi il giorno del pensionamento – conclude – . Quelle sempre riadeguate e aumentate sono pensioni in larghissima maggioranza retributive: cioè ben più ricche di quelle di chi viene dopo".