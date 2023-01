Dipendenti in nero, ristorante chiuso e multato

Controlli in autolavaggi e ristoranti sfociati in multe per decine di migliaia di euro, sospensioni dell’attività e denunce.

È il bilancio dei controlli svolti nel circondario, durante le festività natalizie, dai carabinieri del comando tutela del lavoro-nucleo ispettorato del lavoro di Bologna.

Nel dettaglio, è stato ispezionato un autolavaggio gestito da stranieri a Medicina, dove i militari hanno sanzionato il titolare "per aver occupato in nero due lavoratori stranieri, uno dei quali privo di permesso di soggiorno" e hanno sospeso l’attività, denunciando l’uomo per violazione delle norme sull’impiego di stranieri privi di titolo di soggiorno, per non aver sottoposto i dipendenti a visita medica, per non aver fornito loro adeguata formazione e informazione e per non aver custodito il Documento di valutazione dei rischi".

Si tratta, come intuibile dal nome, di un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Altre ispezioni sono poi state svolte in due ristoranti cinesi di Imola e uno di Dozza.

In particolare, in uno dei locali di Imola "è stata accertata la presenza e l’impiego di lavoratori stranieri, connazionali dei titolari, privi di permesso di soggiorno e in nero", con conseguente sospensione delle attività e denuncia dei titolari per violazioni delle norme in materia di immigrazione e impiego in modo irregolare di cittadini extra Ue.

Inoltre, dall’accertamento sono emerse violazioni al Testo unico sulla Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro "per mancanza di formazione e informazione in materia di sicurezza dei lavoratori".

Altre violazioni della normativa sul lavoro sono state riscontrate nel ristorante di Dozza per "mancata formazione ed informazione dei lavoratori e mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi".

Non sono stati resi noti i nomi dei locali coinvolti dai controlli dei carabinieri.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nelle prossime settimane.

r. c.