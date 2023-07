"’Dipendenti’ irregolari" Sanzioni e attività sospese

Ditte e piccole imprese al setaccio per combattere la piaga del lavoro nero. I Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro ne hanno ispezionate 15 in tutta la provincia: 10 attività sospese, 45 lavoratori individuati e nove trovati in nero, 13 persone deferite per gravi violazioni in materia di sicurezza e una per violazioni alle norme sull’immigrazione, più sanzioni per oltre 210.000. I controlli hanno riguardato anche la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori riscontrando, come riferisce una nota dell’Arma, tra le più rilevanti, l’omessa formazione-informazione dei lavoratori circa i rischi sui luoghi e l’assenza del documento valutazione rischi: questo ha portato alla denuncia di 13 persone. Quanto ai nove addetti impiegati in nero, non avevano alcun contratto di assunzione e alcuna tutela previdenziale ed assicurativa. In questi casi è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, che viene revocata solo dopo una regolare assunzione e regolarizzazione del personale e pagando una sanzione ammnistrativa di 2.500. Ulteriori provvedimenti di sospensione delle attività commerciali, con effetto immediato, sono stati adottati in due casi per l’assenza del documento di valutazione dei rischi e la mancata formazione-informazione dei lavoratori. Nel dettaglio, le verifiche ed ispezioni di attività di ristorazione hanno riguardato otto attività (sei a Bologna e due a Imola) di cui cinque sospese e con maxi sanzioni per cinque lavoratori in nero. In quattro casi c’erano addetti senza (cinque camerieri ed addetti cucina sul totale di 19 individuati): di qui quattro provvedimenti di sospensione dell’attività. Il quinto è stato deciso per una situazione di mancata formazione-informazione in con l’unico lavoratore impiegato nel’attività. In totale, quindi sanzioni-ammende per 144.000 euro. Infine, tre autolavaggi gestiti da impeditori di nazionalità pakistana a Imola e Castel San Pietro e Calderara di Reno ci sono state sanzioni per tre lavoratori in nero, tre provvedimenti di sospensione dell’attività e violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute del personale A Castel San Pietro, il lavoratore controlllato non aveva neanche il permesso di soggiorno e per questo il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria. In totale, sanzioni e ammende per oltre 46.000 euro.