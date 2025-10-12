Diplomati con il massimo dei voti. Premiati da Bcc e Confartigianato: "Un segnale importante per loro"

C’è chi non ha mai mollato. Nonostante l’età, il lavoro e gli impegni. Chi ha fallito e si è rialzato, più forte di prima. Chi ha scelto un percorso di studi e lo ha portato avanti con convinzione, ritagliandosi delle grandi soddisfazioni. Ma tutti in comune hanno una cosa, ovvero sono neodiplomati con il massimo dei voti. Così nella sala Bcc Città & Cultura si sono riuniti, grazie all’iniziativa organizzata dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese, assieme a Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, e con il patrocinio del Comune di Imola, per festeggiare i 100 centesimi. Ma anche per emozionarsi, raccontando la propria esperienza: da come si prepara l’esame di maturità, alla scelta del percorso universitario, passando per gli impegni lavorativi da far combaciare, la voglia di mollare gli studi e la consapevolezza di quanto sia importante arrivare ad avere un diploma.

Lo sanno bene cosa significa Francesca Lanzoni (Paolini Cassiano), Davide Gambetti e Giuseppe Papa (Tecnico agrario e chimico Scarabelli-Ghini), Elena Sasdelli e Letizia Fazziani (Liceo statale Rambaldi, Valeriani, Alessandro da Imola), e Nicolò Montuschi, Leonardo Neri e Giorgia Quattrini (Alberghetti). Questi ragazzi e ragazze hanno portato la propria esperienza, raccontandola anche ad alcuni giovani frequentanti la quinta superiore e presenti in sala.

Loro e altri, per un totale di 59, sono stati premiati – con borse di studio messe a disposizione dalla Bcc in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor Ets e con consulenze fiscali e previdenziali gratuite per un anno per l’avvio di un progetto d’impresa grazie a Confartigianato – per aver raggiunto il massimo dei voti. "Un’iniziativa – ’100-100-Diamo valore ai giovani’ – che riconosce e valorizza il merito e l’impegno, in un tempo in cui l’istruzione è la chiave per affrontare le sfide del futuro", ha spiegato l’assessora Gianna Gambetti.

"Seguiamo con grande attenzione i giovani del nostro territorio, affinché trovino piena realizzazione personale e professionale", ha detto Paolo Mongardi, amministratore della Bcc e presidente del Comitato locale di Imola, affiancato da Gabriele Flamini, Capo area territoriale della Bcc. In sala, oltre ai diversi presidi degli istituti, c’era anche don Pierpaolo Pasini, direttore dell’Ufficio pastorale scolastica della Diocesi di Imola.

"Riconoscere il merito scolastico rappresenta un segnale importante, non solo per valorizzare l’impegno individuale e la dedizione allo studio, ma anche per rafforzare il legame tra il mondo dell’istruzione, le realtà produttive e il territorio", sottolinea Alessandro Ginnasi, vice segretario di Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana. Poi, Tiziano Conti, segretario della Fondazione Giovani Dalle Fabbriche Multifor Ets, presente al posto del presidente Edo Miserocchi, ha detto: "Questi risultati devono essere un punto di partenza verso nuovi traguardi. L’augurio per questi ragazzi è di essere pronti a mettere il proprio talento e le proprie competenze anche a servizio della comunità locale, una collettività pronta ad accoglierli e a sostenerli per contribuire insieme alla crescita del nostro territorio".

Poi, spazio ai riconoscimenti, consegnati uno ad uno ai presenti dei 59 premiati nella sala di via Emilia. Non tutti i neodiplomati erano presenti alle premiazioni, chi per il lavoro chi perché studia fuori sede. Applausi, lacrime e sorrisi per tutti. Per il Liceo statale Rambaldi, Valeriani, Alessandro da Imola, oltre ai due giovani già menzionati, ecco Cecilia Adimari, Martina Arduini, Emma Golini, Elisa Colocci, Alice Stotz, Maria Giulia Tumedei, Sara Fabbri, Silvia Minoccari, Edoardo Bedeschi, Alberto Bonzi, Lorenzo Pasotti, Greta Marchi, Bianca Zuffa, Mattia Morsiani, Sofia Bianconcini, Marema Dieng, Erica Dolla, Yveline Bostanova, Davide Raggi, Gaia Raimondi, Julia Alina Adamska, Elena Gordini, Camilla Potenza, Filippo Nenzioni, Emma Rizzoli e Giada Pia Venturi.

Per l’istituto Paolini Cassiano invece, oltre Francesca Lanzoni, ecco Francesca Pia Goffredo, Enkeleda Kuqja, Meriam El Moussaif, Federica Galassi, Alessia Lazzari, Flora Poggi, Alice Bernardi, Federica Fabbiano, Elisa Laghi, Ilaria Tancredi e Andi Metaj. Riguardo l’istituto Alberghetti, oltre ai tre già citati, ecco Luca Arcangeli, Enrico Casolini, Andrea Lazzarin, Tommaso Mezzetti, Dario Romagnoli, Nicolò Tognati e Giovanni Bertozzi. Per l’istituto tecnico agrario e chimico Scarabelli-Ghini, dopo i due studenti che hanno portato la testimonianza, ecco Alessandro Monari, Alice Beltrame e Angela Pirrone. Da ultimo, per il Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro, ecco i riconoscimenti per Alessandro Tedeschi, Ilaria Barone, Michele Colombo e Andrea Soglia.