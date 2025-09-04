Discarica, analizzato il fiume Santerno: "Nessun sforamento di plastiche. Arsenico e selenio invece oscillano"

Analizzando le acque e i sedimenti del fiume Santerno nella località di San Pellegrino, non sono emersi sforamenti delle normative di macro e microplastiche, ma arsenico e selenio hanno valori oscillanti. A raccontarlo è stato il professore Gilmo Vianello, del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, durante l’incontro di ieri, dove sono stati esposti i risultati del controllo chimico-fisico del corso d’acqua. L’appuntamento, tenutosi a Borgo Tossignano alla Casa del Fiume, fa parte della strategia della Regione #PlasticFreER per ridurre l’impatto negativo delle plastiche sull’ambiente. Lo scopo dell’analisi era verificare gli effetti della frana che lo scorso marzo ha riportato alla luce la discarica sul Rio Rovigo, nel comune di Palazzuolo del Senio, in Toscana, che ha sversato diversi rifiuti nel Santerno.

Il tratto analizzato si trova infatti a 20 chilometri di distanza dalla confluenza del Rio Rovigo nel Santerno. Una settimana dopo la frana, il GeoL@b del Santerno di Borgo Tossignano si è attivato per raccogliere campioni sul sito d’interesse. L’analisi, durata oltre due mesi, è stata poi svolta con la collaborazione dell’Università di Bologna. "Tutti i parametri relativi alle acque e ai sedimenti di questo tratto del Santerno rientrano nelle normative di leggi – ha spiegato il professor Vianello –, di conseguenza il paventato inquinamento provocato dalla discarica del Rio Rovigo non si è verificato. Sono emersi però comportamenti interessanti delle concentrazioni di due elementi: i valori del selenio e dell’arsenico sono oscillati nelle tre settimane di campionamento. Questo vuol dire che c’è qualcosa che ne alimenta la presenza. Potrebbero semplicemente essere alghe, ma in futuro sarebbe ideale monitorare questi elementi per capire se a favorirli è qualcosa di organico o inorganico".

Oltre al monitoraggio dei valori di arsenico e selenio, per il futuro resta la speranza di poter analizzare le nanoplastiche con più precisione. "Su queste acque abbiamo applicato i nostri metodi e non sono emerse statistiche rilevanti – hanno spiegato il professor Luca Prodi, del Dipartimento di Chimica, e Ivano Vassura, di Chimica Industriale –, ci sono però grossi limiti perché non esiste una tecnica analitica ufficiale sulle nanoplastiche". All’incontro, insieme a diversi cittadini curiosi di sapere di più sulle metodologie di analisi e sulla biodegradabilità, ha partecipato anche la vicesindaca e assessora all’Ambiente di Imola Elisa Spada. "Speriamo che la funzione di costruire consapevolezza di questo incontro si traduca in un’azione concreta a favore della collettività – ha concluso –. Le scelte di ognuno di noi, sommate, possono avere grandi impatti".