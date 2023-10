"Discarica da chiudere". Meno del 60% dei rifiuti riguarda l’alluvione. Minoranza all’attacco

Il tema discarica torna ad animare il dibattito politico. Le forze di opposizione hanno infatti presentato, l’altra sera in Consiglio comunale, quattro tra mozioni e ordini del giorno per chiedere in sostanza di fermare i conferimenti ripartiti in estate sulla scia dell’emergenza alluvione. Ma oltre alla prevedibile bocciatura dei documenti firmati FdI, Lega, M5s e lista civica Cappello, a scatenare le proteste dell’opposizione è adesso soprattutto la natura dei rifiuti che arrivano in via Pediano. L’impianto ha infatti riaperto i battenti a luglio per accogliere "in via prioritaria" il carico di mobilio e attrezzature rovinate in maniera irreversibile dagli allagamenti di migliaia di case e aziende lo scorso maggio. I dati dicono però che meno del 60% dei rifiuti arrivati nei primi due mesi sui Tre Monti riguarda i cosiddetti ‘ingombranti’ lasciati in eredità dall’alluvione.

Da qui il pressing sulla Giunta, affidato in particolare al centrodestra. È stato infatti attraverso un’istanza avanzata nelle scorse settimane da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) che sono emersi i numeri di cui sopra. Da parte sua, il leghista Daniele Marchetti, che è anche consigliere regionale, ha invece gioco facile nel rievocare le dichiarazioni di Irene Priolo, assessora all’Ambiente nella Giunta del presidente Stefano Bonaccini, secondo la quale l’iter relativo alla sopraelevazione (e dunque la riapertura dell’impianto) "sarebbe andato avanti comunque", al di là cioè dell’emergenza innescata da quanto accaduto a maggio. "È impossibile limitare l’ingresso in discarica ai soli rifiuti alluvionali – replica Elisa Spada, assessora imolese all’Ambiente –. Non è un’autorità del Comune, ma della Regione. Abbiamo però chiesto e ottenuto che ne arrivassero solo dall’Emilia-Romagna".

In effetti, secondo i dati forniti da Herambiente a Vacchi, i rifiuti alluvionali (58% del totale aggiornato a qualche settimana fa) provengono da Ostellato (Ferrara, dove c’è uno sito di stoccaggio Hera), Faenza, San Pancrazio e Ravenna. Un ulteriore 29% di ‘rusco’, rappresentato da scarto degli impianti di selezione rifiuti urbani e raccolte differenziate, arriva invece dal biostabilizzatore della stessa Tre Monti, oltre che dall’impianto di selezione di via Pediano e da quelli di recupero di Granarolo, Mordano, Modena e Coriano. Infine, c’è un altro 13% di rifiuti, classificato come ‘Frazione organica stabilizzata a copertura’, in arrivo sempre dall’impianto di biostabilizzazione della Tre Monti.

Resta il tema, pure quello fortemente sollecitato dall’opposizione e in questo caso in particolare da M5s e lista Cappello, dei controlli. Quello relativo al rischio frana sui Tre Monti, che aveva spinto l’ex commissario Nicola Izzo a stoppare l’iter per la sopraelevazione, "è ripartito puntualmente e non ha mostrato alcun movimento", riferisce Spada. E aggiunge: "Sono ripresi anche i monitoraggi olfattivi e quelli sulla qualità dell’aria. In più, il Comune ha chiesto espressamente quello delle acque sotterranee per verificare che no ci fossero contaminazioni da percolato. I dati sono disponibili sul sito di Arpae, e dunque è possibile per chiunque riscontrarli".

Insomma, nelle parole della titolare dell’Ambiente nella Giunta del sindaco Marco Panieri, il Comune starebbe già facendo il massimo. "Ci siamo impegnati a chiudere la discarica entro il 31 dicembre 2024 – conclude Spada –, a dare una risposta efficace ai rifiuti alluvionali e tutelare i cittadini attraverso monitoraggi fatti spesso di nostra iniziativa".

È però durissimo il commento di Marchetti. "La promessa di riaprire la discarica per gestire i rifiuti delle aree alluvionate si è rivelata falsa – affonda il leghista –. Era solo una copertura per conferire anche rifiuti speciali soggetti a libero mercato".

Enrico Agnessi