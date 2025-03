Discarica fantasma, i rilievi Arpae: "Fiume ok, solo pochi rifiuti visibili"

Ci si mette in moto di buon mattino, le auto sono cariche di provette, bottiglie e marchingegni. C’è da intercettare una possibile minaccia: verificare che le plastiche, gli scarti di una generazione anni Settanta non abbiano iniziato a trovar casa nel Santerno. Tecnici di Arpae in campo, anzi in fiume, ieri a Castel Del Rio e poi più giù, le acque risultano "prive di rifiuti solidi, ad eccezione di 7 piccoli pezzi", alcuni dei quali sono "probabilmente riconducibili alla dispersione avvenuta nel Rovigo", spiegheranno poi in serata dall’Agenzia.

In Vallata spaventano ogni giorno di più i possibili effetti della discarica tornata alla luce a Palazzuolo sul Senio, al di là del confine e piombata nel Rio Rovigo, un affluente diretto proprio del fiume che attraversa l’Imolese.

Sette tappe quindi, per fare un primo e check-up al fiume, dalle cascate di Moraduccio fino alla diga di Borgo Tossignano. Una zona, quella visionata, della lunghezza di circa 20 chilometri.

Diverse ore di lavoro per gli esperti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il primo sopralluogo avviene alle cascate di Moraduccio, terra toscana, ma punto di ritrovo estivo per moltissimi romagnoli quando la calura in città è più forte.

Da lì inizia la discesa verso valle dei tecnici, che scelgono i punti più accessibili del fiume. Ecco allora la ’Buca dei pirati’ in località Valsalva, dove vengono prelevati dei campioni "per la verifica della qualità delle acque del fiume. I risultati analitici saranno resi noti non appena disponibili", fanno sapere da Arpae. e poi all’ombra del ponte degli Alidosi, a due passi dal centro di Castel Del Rio.

Si entra poi nel comune di Fontanelice e Borgo Tossignano. I tecnici controllano le acque del Santerno all’altezza del chiosco Baia del Sole (a Fontana), poi alla Casa del Fiume e alla diga del Gatto nero (Borgo). Ci si sposta infine a Carseggio, nei pressi del nuovo ponte da poco inaugurato.

Si tira un primo sospiro di sollievo, almeno in Vallata, ma il tema resta caldissimo. Il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi, invita a tenere alta l’attenzione: "Ringraziamo Arpae per le ricognizioni, è necessaria una interlocuzione costante con le autorità che possono spendere, diversamente dai piccoli comuni, altrimenti lo avremmo già fatto".

Al primo sopralluogo di ieri, volto a identificare la possibile presenza di plastica nelle acque del fiume, seguirà quello della prossima settimana. In campo ci saranno nuovamente i tecnici di Arpae, che utilizzeranno un drone per raccogliere nuove immagini dall’alto.

Nel frattempo, "le istituzioni che possono agire con i criteri delle somme urgenze per disastri di questo tipo facciano tutto quello che serve perché nel Santerno non arrivi nulla – conclude Baldazzi –. Questo non solo lo auspichiamo, ma lo chiediamo in maniera categorica e ci attendiamo tutta l’attenzione del caso".

La preoccupazione attraversa un po’ tutti i sindaci, che martedì – durante il consiglio dei primi cittadini del Circondario –, probabilmente avranno di che parlare. Perché la discarica di Palazzuolo, vecchia di praticamente cinquant’anni è già diventata un caso anche di qua dal confine. Perché in Toscana, in un incontro convocato l’altro giorno dalla regione si è spiegato che Hera rimuoverà fanghi e rifiuti al ritmo 30-40 tonnellate al giorno.