Discarica fantasma: "Tantissimi rifiuti ancora da rimuovere. Intervenire subito"

Dall’inviato

Spazzare via la "polvere non basta". Bisogna togliere "il tappeto e guardare cosa c’è sotto". Prima che i rifiuti vengano ancora seppelliti dalla natura, prima che gli scarti di quella discarica a Palazzuolo sul Senio, franata nell’affluente del Santerno, il Rio Rovigo, comincino ad avvelenare il terreno. Poco più a valle dell’emergenza ambientale, a Firenzuola, ci sono bimbi coi cartelli al collo, agricoltori, operai e persino vacanzieri. Quella gente di montagna che resiste allo spopolamento e vede il proprio fiume in balia degli scarti di una generazione che fu. Si uniscono, alzano la voce e hanno soprattutto voglia di spiegazioni. Ma prima "bisogna fare presto"; perché il tempo stringe. Mentre si parla la natura comincia a inglobare le plastiche franata a valle nella vegetazione, i fiumi "scorrono", come dice Eva Pasquarella, titolare di un’azienda agricola e fra i promotori di un doppio esposto presentato alle procure di Bologna e Firenze (dove è già stato aperto un fascicolo). Le ipotesi di reato sulle quali si dovrebbe far luce? Secondo i firmatari, assistiti dall’avvocato imolese Antonio Mancino sarebbero "inquinamento ambientale, disastro ambientale, omissioni di atti d’ufficio e frana".

Ma, secondo Pasquarella, tra i primi obiettivi c’è la ricerca di "una soluzione immediata", perché "la discarica del Rovigo ha visto sversare in due mesi 60mila tonnellate di rifiuti". E in questi 15 giorni ne sarebbe finito a valle ’solo’ "il 20 percento". Una zona meravigliosa, tra i monti toscani, Ma di competenza – in fatto di sentieri – del Cai di Imola, che non si tira indietro e ha voglia di rimboccarsi le maniche: "Siamo in 1.335 e nel nostro statuto la tutela ambientale occupa uno spazio primario – per questo spiega il presidente imolese del Club alpino, Ivano Cobalto –, ci mettiamo a disposizione, ma i nostri volontari dovranno essere tutelati da un’azione coordinata e da personale specializzato per la rimozione di rifiuti importanti – spiega – . Sarà importante anche ragionare su una copertura assicurativa per gli iscritti da parte delle istituzioni".

Un grande tema quello del volontariato, ’stoppato’ nei giorni scorsi dai comune di Palazzuolo e Firenzuola "stante lo stato dei luoghi e la pubblica incolumità". Una "decisione forte" presa dalle Amministrazioni, come dicono i firmatari. Anche perché dove il volontariato è passato l’opera di pulizia è bella evidente. Restano molti però i posti poco accessibili sui quali intervenire.

La schiera dei volenterosi è guidata da Filippo Lugherini, che nei giorni scorsi ha creato una chat con oltre mille persone pronte a rimboccarsi le maniche. "Siamo stati bloccati per questioni di incolumità dei volontari – spiega –, chiediamo un’urgenza da parte delle amministrazioni e degli Enti per mettere in sicurezza la discarica, dato che potrebbe esserci un ulteriore movimento franoso, oltre a una collaborazione fra volontari e istituzioni, un coordinamento per evitare di sprecare un aiuto come quello che possiamo dare". Tante le domande che affilano la mente dei volontari, fra queste, se "esiste un progetto per la rimozione dei rifiuti nel Rovigo, se vi è "un verbale di somma urgenza per la rimozione dei rifiuti" e quale sarà "la data di inizio lavori". Qualcosa si muove, ma apre una goccia nel mare, lungo la via che porta al borgo di Casetta di Tiara, due operai di una ditta privata rimuovono a mano rifiuti e li portano su dalla sponda del Rovigo dentro grossi sacchi.

Intanto c’è preoccupazione per le attività della zona che vivono di turismo: "Tanti vengono a scoprirci e portano lavoro – dicono –, molti di noi vivono del Rovigo e anche del Santerno, e se qualcosa non viene fatto verranno chiuse".