Discarica franata, ecco il comitato: "Faro puntato sulle nostre acque. Santerno e Rio Rovigo da tutelare"

Un confine, due regioni. Il caso ambientale e i fiumi a collegare due popoli così vicini da toccarsi. ’Acque Rovigo Santerno’: ora ha un nome, un’organizzazione strutturata e soprattutto è diventato ufficialmente un comitato il gruppo di cittadini che si è preso a cuore la causa della discarica franata a Palazzuolo sul Senio nel rio montano che alimenta anche il Santerno. Battesimo ufficiale lunedì alle 17,30 all’Archivio Museo Manzoni di Fontanelice (piazza Roma 23), con l’obiettivo di "unire le persone toccate dalle acque di questi due fiumi – spiega Eva Pasquarella, presidente del comitato –, da Palazzuolo e Firenzuola, fino alla Bassa imolese, sono invitati tutti i rappresentati del territorio".

Eva fa parte dello stesso gruppo di persone che dopo il crollo della frana anni ’70 nel Rio Rovigo ha presentato un doppio esposto alle procure di Bologna e Firenze con le ipotesi di reato di "inquinamento ambientale, disastro ambientale, omissioni di atti d’ufficio e frana". Ma lo scopo del comitato è soprattutto quello di pensare al futuro e fare in modo che del caso scoppiato in Appennino "si continui a parlare e non venga dimenticato". Il programma verrà presentato lunedì a Fontanelice, ma si parla di iniziative ed eventi culturali collegati al fiume.

Ecco in campo un’organizzazione strutturata, che vede Pasquarella alla presidenza, il vicepresidente di Fontanelice, Alessandro Balducci oltre al segretario Filippo. Assume il ruolo di responsabile tecnico Massimo Bolognesi (Panda Imola), con Ugo Baroncini come responsabile informatico (Associazione per il Santerno balneabile) e la social media manager Francesca Lancioni. "Abbiamo le pagine Facebook e Instagram, presto pure un sito internet".

L’occasione, lunedì prossimo, è quella di fare il punto sugli scenari in corso e sull’evoluzione del caso in Appennino. Microfono quindi al forestale Andrea Benati, pronto a un focus territoriale fra ambiente e cultura. La pediatra Elisabetta Calamelli avrà il compito di illustrare le possibili ricadute delle microplastiche sul corpo umano, in particolare quello dei bambini. Spazio poi all’ingegnere ambientale Massimo Bolognesi (che a suo tempo si è occupato anche della discarica Tre Monti). Chiudono la lista il presidente del Cai imolese, Ivano Cobalto e gli interventi di Lucherini e Pasquarella.

"Speriamo che il nostro calendario di iniziative possa arrivare a occhi e orecchie di molti – aggiunge Eva –, ma anche di poter avere un dialogo diretto con i rappresentati del territorio che decideranno di venire". Tanti i temi ancora sul piatto riguardo la pulizia del Rovigo, per esempio l’utilizzo dei volontari "non formati", al momento stoppati dalle ordinanze. "Poi c’è la questione inquinamento – chiude Pasquarella –, Arpat tranquillizza dicendo che il danno è ’solo’ paesaggistico. Noi nel frattempo abbiamo fatto un accesso agli atti per poter leggere la relazione completa e le valutazioni fatte dopo i campionamenti d’acqua nel Rovigo".