Discarica, i rifiuti ai raggi X . Già arrivate 48mila tonnellate . Ma calano quelli dell’alluvione

Superano quota 48mila le tonnellate di rifiuti arrivate in discarica Tre Monti dalla sua riapertura ai conferimenti avvenuta lo scorso 10 luglio. Diminuiscono però, dal punto di vista percentuale, quelle che provengono dai territori alluvionati. È quanto emerge dai dati certificati da Herambiente e aggiornati al 21 dicembre 2023.

Dal momento che la capacità dell’impianto di via Pediano era, al momento della riapertura, di 200mila tonnellate, siamo ormai quasi a un quarto del totale. Facile pronosticare che, se davvero verrà abbandonato l’ampliamento del quarto lotto, andando avanti di questo passo si arriverà come previsto a saturare la discarica a fine 2024.

Come accennato all’inizio, a spiccare è però soprattutto la riduzione percentuale dei cosiddetti ‘rifiuti ingombranti’ post-alluvione. Mobilio e attrezzature rovinate in maniera irreversibile dagli allagamenti di migliaia di case e aziende rappresentano infatti solo il 43% (pari a 20.600 tonnellate) dei conferimenti avvenuti da luglio a dicembre. Il resto sono scarti da impianti di selezione rifiuti urbani e raccolte differenziate (41%), frazioni organiche stabilizzate a copertura (13%) e compost (3%).

Nel precedente report, aggiornato a fine agosto, la percentuale di rifiuti alluvionati rappresentava il 58% del totale (oltre 5mila tonnellate sulle circa 9mila complessive arrivate all’epoca). Il calo è destinato quindi a far discutere, considerato che l’accordo firmato la scorsa estate da Regione, Comune e Hera prevedeva che i rifiuti in arrivo sui Tre Monti dovessero essere "in via prioritaria" quelli lasciati in sgradita eredità dall’alluvione.

A protestare è già oggi il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. "I dati dimostrano che la riapertura della discarica non era solo un atto di solidarietà verso le comunità alluvionate, come ci ha raccontato chi governa Imola – afferma l’esponente del Carroccio –. Bisogna iniziare a fare l’interesse dei cittadini per cui si è stati eletti senza scusare, difendere, mentire, spalleggiare queste improvvide decisioni calate dall’alto. È ora che Panieri e soci dicano la verità e non assecondino più queste scelte esclusivamente d’interesse e di profitto, nascondendosi dietro la foglia di fico della solidarietà". Il giudizio di Carapia è netto. "Ci hanno raccontato una bufala: con questi dati, la verità inconvertibile viene a galla – taglia corto il leghista –. Mi auguro che anche dai banchi della maggioranza qualcuno apra gli occhi e si faccia sentire, perché questa è una presa in giro per i cittadini".